趣一趣│日本爸爸神級DIY機械哥斯拉衫　兒子着上身型到爆炸

萬聖節是眾多家長為子女玩變裝的時間。日本有爸爸創意爆發，為兒子製作一套機械哥斯拉衫，造型逼真，完全不怕與人撞款。這位爸爸隨後還曬出早年的心機手作，像《變形金剛》內的「大黃蜂」與「柯柏文」等，都讓不少網民嘆為觀止，不禁感概「有父幹真好」。 （Twitter帳號「HandmadeDen」）

日本有爸爸為兒子巧製作一套機械哥斯拉衫，手藝高超。 （Twitter帳號「HandmadeDen」圖片）

+ 2 + 2 + 2

同場加映：用棉花棒砌出《寵物小精靈》模型

日本DIY達人以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》的多個角色。（Twitter帳號「kumattaojisan」圖片）

+ 20 + 20 + 20

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」 零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH 貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇

日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）