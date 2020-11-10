奧巴馬輕撫聲名大噪　土耳其網紅貓「葛莉」離世　粉絲道不捨

土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）網紅貓「葛莉」（Gli）長居於聖索菲亞（Hagia Sophia）清真寺，曾被美國前總統奧巴馬奧巴馬輕撫而聲名大噪，可惜牠近日離世，大批粉絲湧至其Instagram帳號留言表達不捨之情。

世界遺產聖索菲亞清真寺有1500年歷史，而「葛莉」的存在被視為當中一大特色。「葛莉」在土耳其是集萬千寵愛於一身的名貓，Instagram帳號擁有超過12萬粉絲，到訪的遊客總會在高聳穹頂下追尋這隻綠眼貓旳蹤跡，然而，牠的身影如今已告絕跡。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）上周六（7日）在Twitter上稱：「失去葛莉令人遺憾。9月24日以來在（伊斯坦堡）萊萬特區（Levent）獸醫診所接受治療的聖索菲亞貓葛莉，不幸地因年老而辭世。我們絕不會忘記你，葛莉。」

粉絲湧至Instagram留言，「不敢相信！自從收養了一隻伊斯坦堡喵星人以來，我就開始追隨你，牠現在住在意大利。請安息，我們會想念你！」、「來自日本的哀悼，在伊斯坦堡與你相見猶歷歷在目，恍如昨日。」

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2009年時任美國總統的奧巴馬（Barack Obama）在時任土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）陪同下，曾參觀當時還是博物館的聖索菲亞，而奧巴馬輕撫葛莉的照片使得牠聲名大噪。

2014年起出任總統的埃爾多安於今年7月恢復聖索菲亞的清真寺定位，同月24日進行時隔86年的首場「主麻禮拜」；當地民眾曾一度擔憂居住在聖索菲亞逾16年的葛莉會受到影響，但當局當時很快就表示葛莉獲准繼續居住。