日系冷知識｜微波爐翻叮　肉包易起火、蕃薯會爆炸　專家教點加熱

【微波爐／防火貼士】微波爐不宜「叮」金屬或雞蛋等物品已是常識，但冬天常吃的暖笠笠食物，亦不宜長時間翻熱。日本最近有專家在節目上指出，近年因微波爐發生的火災數字上升，而大部份主因都是加熱時間過長，或是把含有易燃物質的包裝一同翻熱，結果釀成悲劇。專家又指，蕃薯、肉包等在冬天較受歡迎的食物，反而是微波爐的「天敵」，非但容易起火，甚至有機會發生爆炸！

（iStock圖片）

最近日本電視節目《ショーアップ》（Show up）邀請了專家講解使用微波爐的小貼士。專家指出，近年因微波爐而引起的火災意外數字上升，主要原因是不少人照着預設的功率（W）隨便調校較時間，但結果造成熱量太高，引起火災甚至是爆炸。

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專家又指出，蕃薯、肉包等更是惹火一族，因為這些食物本身水分少但油份高，很容易釀成意外。他們在節目中做實驗，微波爐的功率設定是700W，把肉包放進去加熱6分鐘多即開始冒煙，去到11分鐘更直接起火，連微波爐的門彈開，整個包變成黑炭一樣。

當以同一功率把蕃薯加熱至13分鐘，即見到濃煙不斷從微波爐內冒出，直到14分鐘更會起火爆炸。

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專家呼籲使用微波爐時要小心，除了注意部份物品不能放入熱，亦需按照相關物品調校到適當功率和時間，避免過份加熱。

▼▼▼專家提出使用微波爐翻熱蕃薯和肉包貼士▼▼▼

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