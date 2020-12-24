聖誕節2020︳疫情下冇得食聖誕大餐　慳500蚊可換20日港式抗疫餐

【聖誕大餐2020】新冠肺炎第四波疫情肆虐，今年聖誕節可能要「特別地」過，皆因禁晚市堂食及限聚2人的措施下，已有商戶率先推出「聖誕午餐」取代「聖誕大餐」。然而，有不少網民打算響應專家呼籲留家過節，不出門吃聖誕大餐。其實不吃聖誕大餐都有多個好處，還可以用省下來的錢用來買糧食居家抗疫。

不少港人愛在聖誕節外出吃聖誕大餐，套餐叫價大多不便宜。（Getty Images）

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禁晚市堂食及2人限聚令仍未撤銷，令今年聖誕份外特別，部分餐廳早早變陣，推出「聖誕午餐」。不過，近日網上出現留家抗疫的呼聲，寧願自己在家煮聖誕大餐，都好過外出吃，「屋企打邊爐算」、「留喺屋企，而家咁多不明源頭，為家人為大衆都應該忍下」，而且不吃聖誕大餐還好處多多。

不吃聖誕大餐原來有好處？

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大餐開支換作抗疫儲糧可以食幾耐？

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對於聖誕節應該是慶祝耶穌出生的爭論，也有網民反駁聖經未有明確提到耶穌具體出生日期，現在的12月25日是「借」類似冬至的節日而來，真正基督徙較重視受難日、復活節等。而定於25日，有指是因為羅馬曆法中白晝最短的一天就是25日，捱過羅馬「冬至」後就會舉辦太陽神祭典，為了方便向異教徙傳教，3世紀的羅馬主教就將這天定為耶穌生日，所以有部分較嚴謹的基督徙會拒絕慶祝聖誕節。

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