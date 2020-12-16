【美國大選】盤點總統選舉小知識　最著名民調失準例子點樣錯？

2020年美國大選至今已逾一個月，總統特朗普仍拒絕認輸，美國各州選舉人團在選舉舞弊的爭議聲投票，投票結果確認拜登（Joe Biden）在總統選舉中勝出，離入主白宮又近一步。美國大選為何會選擇11月中某個星期二舉行、歷史上最著名的失準民調為什麼錯得離譜、誰是屢敗屢戰的美國「政壇李克勤」等，一向解釋古今中外歷史的YouTube頻道「cheap」今次一一詳述。

美國以前是農業社會，民眾在秋收後會比較有空，所以選擇秋天投票。 （YouTube頻道「cheap」影片截圖）

由於美國以前是農業社會，老百姓在秋收後會比較有空，冬天則有可能會下雪，阻礙選民投票，星期日要進行禮拜，為了照顧偏遠選民，所以預算他們需要一日時間前往票站投票，所以敲定11月中某個星期二舉行選舉，讓選民投票。

美國民調近年經常被指無法真正反映選民意願，尤其是2016年特朗普鬥希拉里該次選舉，但歷史上最著名的失準民調發生在1936年，由代表民主黨的小羅斯福與代表共和黨的蘭登競逐總統，當年美國最火紅、事前曾5次準確預測選舉結果的雜誌《文學文摘》（The Literary Digest）郵寄1000萬份問卷調查給讀者，回收230萬份，雜誌預測蘭登從531張選舉人票中取得370張，最終小羅斯福卻奪523張選舉人票贏得大選，雜誌選後數個月便倒閉。

前立法會議員馮檢基曾被網民形容是「政壇李克勤」，馮亦為此自嘲，美國歷史上都有一位「政壇李克勤」，諾曼．托馬斯（Norman Thomas）代表美國社會黨從1928年起連續六屆參加美國總統選舉。

【本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。】