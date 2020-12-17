《JoJo奇妙冒險》真人版？神還原布加拉提的女生　真實身份竟是他

金曲新人持修鍍金後，人氣持續高漲，活動演出及訪問邀約不斷，日前甚至奪下了南韓MAMA的「最佳亞洲新人獎」，實力相當受肯定。他因為獨特的嗓音以及中性的外表，受到許多粉絲喜愛。近日，他在IG曬出了一張新造型照片，戴上藍色假髮Cosplay動漫人物，絕美造型再度引起網友熱烈討論，紛紛直呼「直男們又要瘋了」。

持修15日在IG曬出Cosplay漫畫《JoJo的奇妙冒險》人物「布加拉提」的照片，照片中可看到他戴上藍色假髮，搭配藍色變色片，胸前挖開一個洞，整體造型還原度超高，甚至可以說是比原型人物更唯美，乍看之下看不出來是他，果不其然照片在曬出後，立刻引起轟動。

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網友紛紛讚嘆持修「我好錯亂」、「我真是太慚愧了」、「直男們應該會發瘋」、「怎麼會有男生比我美的問題？」、「網美都還差你很多點」、「我要拿這張照片去整形謝謝」、「沒有要放過女性的意思欸，這麼漂亮的Cos只有這個男人做得到吧」，不只男粉絲為之瘋狂，也有許多女網友自嘆不如。

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