日男家庭聚會勇敢出櫃　親戚嘲「不能生育真可憐」　阿媽霸氣護航

【LGBT／出櫃／同性戀／性小眾】對不少同性戀者而言，相比起世人的認同，家人的支持才更重要。有日本男同志在網上分享自己在一次家族聚會中勇敢地「出櫃」，在親戚面前承認自己是同性戀者，惟卻被部分親戚冷嘲熱諷，對其性取向指指點點。在這個時刻，樓主幸獲媽媽霸氣護航，1句把八卦親戚鬧得敗走。

有日本男生早前分享自己勇敢「出櫃」，卻遭親戚冷嘲熱諷的經歷，幸過程中得到媽媽護航。（《大叔的愛》劇照）

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該名日男在twitter發文表示，自己早前出席家庭聚會時「出櫃」，希望得到大家的認同，詎料卻遭親戚指指點點，更有人質問他「什麼時候開始變成同性戀的？」。樓主表明「從出生以來就一直是這樣」，竟遭叔母當面嘲諷「那真是沒救了吧，不能生育真可憐呢」。沒料到曾強烈反對樓主的性取向、直至最近才接受的媽媽，卻出聲霸氣地鬧走八卦親戚！

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網民樓主媽媽的反應都大感動容，表示「能有這樣開明的母親實在是太好了呢」、「果然家人的支持是最重要的」；亦有不少網民表示「難以理解為什麼這個世界上還有人無法接受同性戀」、「明明大家都無法回答到底同性戀錯在哪裏」。

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