網友初相識講英文　1句即露底　網民睇截圖即看穿：肯定係台灣人

偽裝是一門藝術,如果希望騙倒別人,首先你要對自己偽裝的身份有一定認識。近日台灣網絡瘋傳1張英語對話截圖,圖中可見2名剛相識的網友,互相以簡單英語打招呼,然而當其中一人說:「I am fine,thank you and you!」,另1個網民頃刻傻眼,不禁立即追問對方真實身份。台灣網民看到截圖表示很有共鳴,笑言百分百肯定對方是台灣人,「確認過英文,我遇到台灣人」。

台灣網民瘋傳1張英語對話截圖,笑稱其中1句回覆直接洩露對話者的真實身份。示意圖。(Gettyimages)

facebook專頁「渡邊直美」早前分享一張英語對話截圖,對話內容像是2名初相識的網友,互相以常見的英語展開對話。

短短幾句英語對話的截圖,迅速引起台灣網民熱議,關鍵在於「I’m fine, thank you and you!」這句回覆,台灣網民紛紛留言表示,這是國中英文第一課教授的內容,正確說法應該以問號結尾,「I am fine, thank you, and you?」,因為回覆對方「我很好」後,可以禮貌地反問:「那麼你好嗎?」。一眾台灣網民笑言這句英文在課堂上不知重複唸了多少遍,並指這是台式英語專屬的用法,有網民表示到美國讀語言學校,老師聽到他這樣說也感到有點奇怪。

英國文化協會曾分享台式英語的例子,不妨看看自己會否犯類似錯誤▼▼▼

(facebook專頁「渡邊直美」)

「Goodbye」可能是大家學英文時頭10個必學英文字,不過原來外國人說再見時很少說「Goodbye」!英語達人Lucy在其YouTube頻道「English with Lucy」分享,表示「Goodbye」聽落很正經,所以日常生活中很少用此字,她就按照各種場合,教導多種花式講再見的方法,保證可以「嚇倒」外國人。

