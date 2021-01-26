手殘網民製羊毛氈Melody出事　變手長腳長厭世大叔爆紅│趣一趣

撰文：向樂高
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羊毛氈是熱門的DIY勞作，只要按着教學手冊拿針戳羊毛，就可以造出各種可愛又小巧的羊毛氈。因質料相當柔軟，而且製作過程簡單，故深受女孩子喜歡。可是，羊毛氈的失敗作仍屢見不鮮，近日有日本網民購入Sanrio的羊毛氈材料包，一心想做出極具人氣的Melody作品，詎料結果卻製出四肢修長、面容厭世的「崩壞Melody」，因作品造型爆笑，迅速在twitter爆紅！網民紛紛驚呼「這不是我認識的Melody」、「好像個愛抽煙的大叔」、「厭世Melody」。
日本網民做超失敗Melody羊毛氈，卻在網上爆紅。（twitter@iwanttobeJinrui）
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同場加映：用棉花棒砌出《寵物小精靈》模型
日本DIY達人以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》的多個角色。（Twitter帳號「kumattaojisan」圖片）
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👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇
日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
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日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）