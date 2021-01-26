手殘網民製羊毛氈Melody出事　變手長腳長厭世大叔爆紅│趣一趣

羊毛氈是熱門的DIY勞作，只要按着教學手冊拿針戳羊毛，就可以造出各種可愛又小巧的羊毛氈。因質料相當柔軟，而且製作過程簡單，故深受女孩子喜歡。可是，羊毛氈的失敗作仍屢見不鮮，近日有日本網民購入Sanrio的羊毛氈材料包，一心想做出極具人氣的Melody作品，詎料結果卻製出四肢修長、面容厭世的「崩壞Melody」，因作品造型爆笑，迅速在twitter爆紅！網民紛紛驚呼「這不是我認識的Melody」、「好像個愛抽煙的大叔」、「厭世Melody」。