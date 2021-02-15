垃圾親戚│台男怒斥親友劣行：借錢過奢華生活　懶理長輩卻搶遺產

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-15 19:00

每逢農曆年，許多親友難得碰面，本應喜氣洋洋互道近況，但開心氣氛背後，親友間可能有許多暗湧，許多恩怨情仇在背後。有台男日前在網上以「垃圾親戚們」為題發文，指父親為公務員，月入10萬台幣（約2.8萬港元），一眾親戚歷年來不斷向其父母借錢，以各種理由消費其家庭，其中姨媽更月月借錢以支撐其奢華生活；長輩的醫藥費亦大安旨意要父母承擔，而且對長輩不聞不問。直至爺爺去世後，大班親戚突然現身爭奪本來打算用作照顧嫲嫲的遺產，讓樓主怒斥他們根本是追逐利益的「一群蟑螂」。

台男發文力數親戚各大罪狀，除了經常以各種理由借錢，又將照顧老人家的責任推卸給其父母，要他們負責所有醫療費。（《BB來了》劇照）

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台男日前在Dcard討論區發帖，表示家中只有父親上班，家庭月入10萬（台幣，下同），父親非常節儉，本應不必過捉襟見肘的生活，惟姨媽卻以各種理由向母親借錢，「借到我爸媽存款見底」，即使父親收緊生活費至1萬元，姨媽照樣每月拿去該1萬元，甚至祭出眼淚攻勢，讓母親不忍心拒絕。

然而，台男卻看不下姨媽借款的理由，例如「很冷幫兒子買外套借1萬、兒子弄壞人家電腦借6萬、她老公喪葬費借30萬、兒子弄壞人家車借50萬」，變相所有開支全由母親支付；甚至每次姨媽去大賣場，都必定帶母親前往，「買完幾萬到結帳就走到對面叫兒子說謝謝阿姨」。

台男指，姨媽間中會出動眼淚攻擊，讓母親心軟繼續「借錢」，惟往往一借無回頭。（《BB來了》劇照）

至於姨媽的兒子，台男指表哥在大學讀了7年，每月獲生活費2萬元，找工作嫌三嫌四，現任職保安員，「活生生一個廢物，整天吃香喝辣過年還炫耀自己褲子真皮2萬」。他又指，姨媽一家月入3萬元，「然後全家人活的像30萬」，自己家月入10萬卻「活的像負債」；為了不讓父母吵架，他自大學2年級便不拿生活費，接下3個補習，畢業時更有10萬元存款。

樓主續指，舅父1家5口同樣離譜，每個月只給婆婆1萬元家用，要公公婆婆花退休金倒貼，照顧全家7人，「叫外婆像叫狗」，婆婆出車禍時未曾探望，不付醫藥費，「反正他們就一個觀念，我爸薪水高，有事找我們家」。

父親一方的親戚，亦被台男形容為「一群蟑螂」，不但將照顧失智及行動不便的爺爺嫲嫲，推給父親獨力照顧，當爺爺去世時，即衝出來爭遺產：

網民看後紛紛建議樓主「叫你爸媽不要再當爛好人了」，再借錢不但助長親戚欺人更甚，更倒過來損害夫妻感情，「跟你父母討論讓她（姨媽）斷奶啦，

並且借錢都開借據，省得有去無回」、「有沒有想過這樣呢？你請你父母把錢直接存在新戶頭，卡跟簿子都在你手上，要借錢來找你」。

不過，樓主後來再留言回覆，指父母每天都因錢而吵架，互相勸對方不要當「濫好人」，可是自己就狠不下心去實行，「那些垃圾臉皮厚的可怕」，他說服不了父母，已經半放棄，現階段只想好好工作存錢，以日後照顧好父母。

（Dcard）

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