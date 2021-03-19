浴室驚見黑色「方型抱枕」　真身萌翻屋主：竟是你？│趣一趣

撰文：夏洛特
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日本一名網民發現浴缸加蓋板上，突然多出一個黑色「方型抱枕」。他走近一看，才發現抱枕真身是毛色全黑的貓咪「大和」（やまとと）。只見牠以一動不動的姿態蹲在蓋板上取暖，遠看猶如一件方形擺設。不少網民看後也紛紛笑稱「誤會很大」，差點以為是「黑色坐墊」或「黑色毛巾」，另有人表示「貓咪果然是水做」，沒有甚麼形狀是不可能。（Twitter帳號「ukasama624」）
日本有網民驚見浴室莫名出現黑色「方型抱枕」。（Twitter帳號「ukasama624」圖片）
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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）
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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）
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日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）