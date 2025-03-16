結婚第2天妻子突「生小孩」！夫傻眼拒認數：沒碰過她　結局悽慘

結婚第二天就誕下孩子，是「喜事」還是「帽事」？印度北方邦發生1件離奇事件，1對新人近日舉行一連2天婚禮，詎料完結後第2天新娘就送醫院誕下1名孩子，讓新郎一家大感震驚。新郎堅稱沒與新娘發生過性關係，孩子與他無關，新郎家人亦指摘新娘隱瞞懷孕，又表明不接納新娘進入家門，並要求歸還所有禮物和財產；新娘一家則稱新郎和新娘在結婚前已經見面發生性關係，指摘新郎家收受嫁妝卻拋棄新娘，聲言會採取法律行動。最後事件鬧上村莊理事會，結局慘淡。



印度北方邦發生1件離奇事件，1對新人近日舉行一連2天婚禮，詎料完結後第2天新娘就送醫院誕下1名孩子，讓新郎一家大感震驚。（示意圖／gettyimages）

婚禮完成後第2天新娘誕孩子

綜合外媒報道，該對新人於2月24日在印度北方邦賈斯拉村（Jasra village）舉行隆重婚禮，當時新娘家人熱烈歡迎新郎；第2天新娘被送到老爺奶奶（新郎父母）家，新郎全家都歡呼雀躍，親戚、賓客、鄰居聚集一起，進行傳統儀式。

該對新人於2月24日在印度北方邦賈斯拉村（Jasra village）舉行隆重婚禮。（示意圖／gettyimages）

婚禮完結後第2天，即2月26日早上，新娘一早起床為新郎家人奉茶，氣氛依然融洽，然而到了晚上，新娘開始腹痛痛苦尖叫哭泣，新郎家人驚慌失措，趕緊把新娘送醫院檢查。沒想到檢查發現，新娘原來是懷了，並且當場誕下1名孩子，過程不到2小時。

新婚「添丁」本來是喜慶事，惟這家庭不僅沒有因此歡樂，反而「劍拔弩張」。新郎和老爺奶奶得知消息十分震驚，怒斥新娘父母隱瞞新娘懷孕，要求給出合理解。

新娘於婚禮完結第2天誕下1名孩子，引起雙方家庭爭執。（示意圖／gettyimages）

新郎堅稱孩子不是他的

新娘一方則聲稱這樁婚事早在2024年5月訂下，新郎和新娘結婚前已有接觸並保持「聯繫」，聲稱新郎就是小孩的父親。不過新郎否認，指婚事是4個月前，即2024年10月才訂下，明言現在不會接受這孩子，要求調查清楚。

新郎新娘爭執互指採取法律行動

新郎一家也拒絕接受新娘進入家門，又要求歸還婚姻期間交換的所有禮物和財產，警告如果不歸還財物，將採取法律行動。新娘家人則指責新郎一家收受嫁妝卻拋棄他們女兒，反擊指如果新郎一家拒絕讓女兒入門，會採取法律行動。新娘家人又說，會自己養育孩子，但孩子仍要跟隨新郎姓氏，「如果他（新郎）不接受她（孩子），她就會死」。

最終新娘帶着孩子回到娘家，下場慘淡。（示意圖／gettyimages）

結局慘淡

雙方爭拗升級下，村莊召開了理事會會議討論，最終新娘帶着孩子回到娘家，下場慘淡。