伯伯身上傳怪味！入店購物店員與顧客這樣反應　有愛VS怕事惹激辯

面對身上傳出怪味人士，不作反應是包容還是怕事？有港女早前在連鎖雜貨店購物時，一進店鋪便聞到有濃烈臭味，其後發現臭味源自1位伯伯顧客身上，但職員及其他顧客也沒有流露出厭惡的表情，大家都裝作若無其事，港女覺得大家都「好有愛」，讓伯伯有尊嚴地購物。而當伯伯離開後，店員才向空氣噴香水，顧客也議論紛紛，不過港女認為大家「盡力去包容接納，唔會刻意標籤佢哋，已經係好大的一份愛」。



網民看完帖文後紛紛留言，有人認為「真係好有愛，畀我一定即刻走」;不過也有人認為，「咁樣真係叫有愛咩，只不過佢咃怕事，如果真係有愛就唔會等人走咗之後講人壞話喇」。



伯伯身上傳出濃烈臭味，但樓主認為大家讓伯伯自在購物，沒有流露厭惡表現，已是很有愛的行為。（《親受的備忘》劇照）

伯伯入店購物 身上傳濃烈臭味

有港女早前在Threads上發文分享事件。她指到連鎖雜貨店購物時，一進去就聞到有陣濃劇烈臭味，其後發現臭味是從1名伯伯身上傳出。樓主指雖然店內有難聞的氣味，但當時店員及顧客也裝作若無其事。

店員及顧客讓伯伯有尊嚴地購物

而伯伯就在樓主前面排隊付款，待他離開後，店員才向空氣噴香水，亦有顧客表示「個味好難頂」。不過樓主認為大家都「好有愛」，當伯伯在場時沒有做出任何令他難受的行為或表情，讓他能有尊嚴地購物，「身邊人盡力去包容接納，唔會刻意標籤佢哋，已經係好大的一份愛」。

有網民認為大家不給反應是怕事的表現而已。（示此圖／GettyImages）

網民反批是怕事表現

帖文引來不少網民熱議，有人讚在場人士包容度高，「我作為長期病患長者嘅照顧者，睇完覺得原來人間有情，多謝你哋」、「實好多老人家都有啲異味，可能唔係佢哋想」。

不過也有人認為只是大家怕事的表現，「呢啲唔叫有愛，呢啲叫扮懵、扮唔知，個心喺度罵佢，叫虛偽」。