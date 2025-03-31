01網紅營銷品牌大獎2024 頒獎禮圓滿結束 恭賀一眾得獎品牌及網紅

近年，網紅營銷已經變成了一種重要的行銷方法，成為品牌與消費者之間建立聯繫的關鍵橋樑。為表彰成功運用網紅資源，提升品牌知名度、推廣產品及有效傳遞品牌訊息的傑出企業，《香港01》與Starry推出第二屆「網紅營銷品牌大獎」，表揚有效利用網紅以提升品牌知名度、產品營銷或溝通品牌訊息的傑出企業；同場舉辦人氣網紅頒獎禮，表揚受大眾喜愛的人氣網紅。



頒獎禮於3月27日假W酒店隆重舉行。10個獎項已順利頒發，活動匯聚業界精英、品牌代表及網紅，共同見證網紅營銷領域的卓越成就，並探討社交媒體營銷的最新趨勢。

業界領袖致辭 剖析市場新動向

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生在開幕致辭中提到，網紅營銷已從"是否要做"的階段，進化到"如何更有效運用"的新時代。他分享最新市場數據顯示，2024年全球網紅營銷支出已超越部分傳統數碼廣告，顯示其重要性與日俱增。

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生致辭

Starry創辦人兼行政總裁林建廷先生則分享AI技術如何重塑網紅營銷生態。他介紹Starry運用AI技術，精準配對品牌與網紅，協助企業制定更高效的營銷方案，並期待與業界共同探索更多創新可能。

Starry創辦人兼行政總裁林建廷先生致辭

研討會聚焦社交媒體流量策略

活動特設研討會環節，邀請多位行業領袖分享見解，主題圍繞「如何利用社交媒體工具打造成功的營銷策略」。嘉賓包括時昌迷你倉創辦人時景恒先生、YouTube大中華區策略合作夥伴副總裁陳容歆女士，《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生，Starry 創辦人兼行政總裁林建廷先生及IABHK內容行銷委員會委員長水嘉偉先生，探討了視覺內容重要性、流量數據分析及網紅選擇策略等議題，為與會者提供實用啟發。

網紅與品牌面對面交流

頒獎禮特別設置交流環節，讓品牌代表與到場網紅即時互動，共同探索網紅營銷的最新發展方向。現場促成了潛在合作，更為推動網紅營銷產業的健康發展提供了寶貴的意見交流平台。

表彰業界卓越成就

典禮頒發12個重要獎項，獲獎企業來自旅遊、餐飲、金融等多個領域。即睇得獎名單 獲獎案例展現了網紅營銷如何創造商業價值，其中不乏跨平台、跨地域的成功範例。

頒獎環節中，多間企業憑藉創新營銷策略脫穎而出，包括：

最高效網紅營銷策略大獎 — 香港海洋公園

最佳網紅內容營銷大獎 — 昂坪360

最佳網紅社群營銷大獎 — 彌敦左岸

最佳微網紅應用大獎 — 譚仔雲南米線及譚仔三哥米線

最佳網紅互動大獎 — 建華集團 香港街市(網店)

最佳海內外網紅營銷大獎 — Market Hubs Holdings Ltd

最佳網紅營銷策略大獎 — Blue Insurance Limited

最佳時尚網紅應用大獎 — kapok

網民最喜愛網紅大獎（男） — @hk.denman826

網民最喜愛網紅大獎（女） — @coffee89921

即睇得獎名單

立即免費下載｜「2024網紅數據市場報告」及「2024網紅營銷消費者調查」

《香港01》聯同網紅營銷平台Starry首次與市場研究公司Ipsos以及AI數據分析公司Votee分別推出「2024網紅數據市場報告」以及「2024網紅營銷消費者調查」，希望利用《香港01》平台收集廣大消費者的意見，加上最新行業數據，為網紅營銷案例提供指標性的業界佐證及數據洞見。



免費下載報告