泊車變碰碰車！私家車泊車失控　衝前倒後3連撞　司機狀態受關注

網上有車cam片段流傳，畫面顯示周二（4月1日）中午12時39分，粉嶺華心邨室內停車場內有一輛私家車疑想泊車，當有途人從車尾經過後，私家車突然失控，衝前、倒後，再衝前，來回連環3次碰撞後，司機緩緩下車，動作似較緩慢，其狀態受到網民關注。



第一撞：私家車突然失控，飆前撞毀前方的電車充電站。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

第二撞：私家車倒後再撞向2車，車cam鏡頭劇烈震動，足見衝擊力強勁。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

第二撞：私家車倒後再撞向2車，車cam鏡頭劇烈震動，足見衝擊力強勁。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

第三撞：私家車駛前再撞向充電站終停下。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

車禍涉及4輛車 無人受傷

現場為粉嶺華心邨室內，警方表示，事發於周二（4月1日）中午12時許，當時63歲姓李男司機駕駛肇事私家車想泊車，但先撞中充電箱，想倒後時再撞到另外2車，而其中1車被撞後移動，再撞向另1車。肇事私家車最終再度向駛前，再次向充電箱始停下。車禍共涉及4車，幸無人受傷。

私家車3度來回碰撞後，司機緩緩下車，神態似十分迷茫。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

私家車3度來回碰撞後，司機緩緩下車，神態似十分迷茫。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

私家車3度來回碰撞後，司機緩緩下車，神態似十分迷茫。（Facebook 車cam L（香港群組）Bosco Chu )

六旬司機慢動作落車

現場有汽車的車CAM拍下事發過程，畫面見到肇事私家車飆前撞毀前方的電車充電站，其後司機入疑入「後波」褪後，卻是直衝向另一端，撞及另外2輛停泊的車輛，令車cam鏡頭劇烈震動，足見衝擊力強勁。其後，私家車駛前再撞向充電站，車車更輕微「跳起」，然後才終於停定。畫面見到司機緩緩開門步出，只見他動作頗慢，似想走去車尾，但後來又走前，動作神態似有點迷茫。

肇事喻汽車頭尾均有損毀，氣袋亦彈出。（Facebook 車cam L（香港群組）圖片 )

肇事喻汽車頭尾均有損毀，氣袋亦彈出。（Facebook 車cam L（香港群組）圖片 )

停車場內另有3車被波及。（Facebook 車cam L（香港群組）圖片 )

網民嘲諷司機做「撞擊測試」

有網民看畢影片後，嘲諷涉事司機是否在進行「撞擊測試」，又形容場面有如「室內踫碰車」，指司機連番撞毀設施及車輛，是「向世界表達不滿既行為藝術」。不少人關注司機的狀態，懷疑「入錯波加踩錯油門」肇禍。