淫狼煮麵下毒品！女鄰居吃後乏力遭迷姦私處驗出DNA　他這樣狡辯

雖說遠親不如近鄰，但仍需提防不懷好意的鄰居！台北1名男子看上1名女鄰居，假裝好心煮麵分享，其實內裏加入毒品，迷暈對方性侵得逞。受害人其後報案，男鄰居亦被捕受審，卻辯稱雙方是你情我願，更指受害人為他口交，但雙方沒有發生關係，至於女鄰居的私密位置深處驗出被告的DNA，他聲稱可能是對方用其精液自行抹上。法官沒有接納被告說法，判他重囚8年，被告不服上訴，結果遭駁回。



游男假裝好心煮麵分享，其實加入毒品，迷暈女鄰居性侵得逞。（示意圖/香港01記者攝）

台媒於4月報道，游姓男子與受害人是分租雅房的鄰居，案發於2024年2月上午大約9點，游男在廚房煮泡麵，見到受害人後，離奇邀請對方一起吃麵。受害人當時已經吃了早餐，因此拒絕建議，豈少游男仍死纏，受害人無奈答應。沒料到吃完泡麵後，受害人開始全身無力，游男見狀將她拉入房內，無視對方拒絕，繼而對她性侵。

受害人私處驗出被告DＮＡ

遭到性侵後，受害人即被游男趕出房門，她當時精神狀態仍然不佳，只能返回房間昏睡，直到翌日才能清醒過來，於是通知男友等人，在他們的建議下，決定報警和前往醫院驗傷。受害人其全身多處驗出游男的DNA，連私密位置深處都有相同發現，受害人尿液則驗出第三級毒品氟硝西泮（FM2）成份，本身有麻醉作用。

被告入獄8年。（示意圖/gettyimages）

士林地院審理案件，游男一時稱吃完麵後上班，一時辯稱當日2人分食泡麵後，他先到廁所吸毒，之後和原告一起觀看成人影片，她自願為他口交，但他們沒有發生性行為。至於受害人私密位置深處驗出其DNA，游男辯稱可能是原告用其精液自行抹上。

被告說法前後不一 法官判重囚8年

法官認為被告說法前後不一，沒有接納到其口供，裁定「藥劑犯強制性交」罪名成立，考慮到被告有其他案件的前科，而且至今沒有和受害人達成和解，判處8年有期徒刑，游男不服上訴，但被高等法院駁回。

（綜合）