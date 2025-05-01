泰達幣USDT交易黑吃黑！4男遭黑幫虐打逼拍男男性交片　15人被捕

台灣發生涉及泰達幣（USDT）交易的恐怖禁錮案，受害人被強迫拍攝男男性交影片。台中4名男子向黑幫竹聯幫成員購買600萬新台幣（約150萬港元）泰達幣，雙方交易時發生糾紛，4男隨即遭到多人擄走禁錮，黑漢先搶走價值約50萬新台幣（約12.7萬港元）的泰達幣和現金，繼而將他們狂毆凌虐，甚至強迫他們喝尿和拍攝男男性交影片取樂。



台灣警方接報調查後，維安特勤隊鋸開鐵閘攻進一間地舖單位，在內先後拘捕15人，包括5名未成年人士，行動中檢獲西瓜刀等大量武器和毒品，同時扣查10多萬新台幣（約2.5萬港元），當中主謀和其他被捕人共7人目前遭羈押禁見。



維安特勤隊鋸開鐵閘攻堅救人，行動中拘捕15人。（網上圖片）

4男共匯600萬新台幣 收不到20萬顆泰達幣

案發於去年12月，刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲報案，指有4名男子花費600萬新台幣（約150萬港元），向23歲彭姓男子購買20萬顆泰達幣，惟匯錢後對方一直聲稱收不到款項，雙方繼而發生糾紛。

4名男子其後在台中市北屯區遭多人擄走，帶到台中市北屯區1間汽車旅館禁錮，他們先被搶走身上約50萬元（約12.7萬港元）泰達幣和現金，繼而慘遭毆打凌虐，包括要喝尿，甚至被迫拍攝男男性交影片，相信有人以此作為勒索。而有受害人籌款期間，趁機暗中聯絡家屬求救。

黑幫竹聯幫擄人搶錢 受害人被迫男男性交遭拍片

中心和市警五分局組成專案小組，在台中地檢署指揮偵辦下調查，警員懷疑案件與黑幫竹聯幫有關，彭男有竹聯幫仁堂背景，過往涉嫌偽造有價證券、洗黑錢及詐欺等9宗案件而遭到通緝，相信他人今次聯絡竹聯幫練姓組長擄人犯案。

警方檢獲狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等武器。（網上圖片）

維安特勤隊攻堅救人

警方其後部署拘捕行動，維安特勤隊於3月5日及6日出動，包括鋸開鐵閘執法，並在澎湖、台中市北屯區及豐原區等地方拘捕彭男和練男共15人，當中包括5名未成年人士，檢獲狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等武器，以及懷疑氯胺酮，警員同時起出10多萬新台幣（約2.5萬港元）款項。

主謀共7人羈押禁見

警方以涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、強制性交、妨害性隱私及不實性影像等罪名，將案件移送至台中地檢署繼續跟進，彭男等涉案7人羈押禁見，警方繼續調查是否仍有其他受害人。

（綜合）