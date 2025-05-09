驚！19歲女去酒吧被下藥　神智不清全身顫抖　沒被撿屍下場更恐怖

女士去夜店要小心飲品！英國1名19歲女生與朋友到夜店酒吧遊玩時，飲品遭到下藥，她喝下後不久開始感到惡心、尖叫口齒不清，無法控制身體顫抖，「噴」出綠色物體更呼吸困難，要送往醫院。女生之後回家睡覺，翌日起床發現仍有可怕後遺症，直言「真的很可怕」。



女士去夜店要小心飲品。（AI生成圖片）

綜合外媒報道，來自英國威爾斯坡爾斯（Porth）的19歲女子莉比（Libby Woolford），4月25日與友人到酒吧遊玩。喝了幾杯酒後莉比要上廁所，她叫朋友幫忙看守飲品，沒想到還是「出事」遭不明人士下藥。

19歲女酒吧喝酒被下藥

莉比指出，她回來把酒喝完，一開始沒有異樣，惟一轉身就開始感到不舒服，顫抖無法控制身體行走，口齒不清無法組織完整句子，且肚痛難耐尖叫，到廁所待了大約20分鐘嘔吐「噴」出綠色物體。

莉比指出，她回來把酒喝完，一開始沒有異樣，惟一轉身就開始感到不舒服，顫抖無法控制身體行走。（網上圖片）

莉比指出，她回來把酒喝完，一開始沒有異樣，惟一轉身就開始感到不舒服，顫抖無法控制身體行走。（網上圖片）

神智不清全身顫抖「噴」綠色物體

莉比決定與朋友離開酒吧，可是當時她已神智不清，「其中1個朋友在和我說話，但我聽不懂她在說什麼，因為我當時的狀態很糟糕」。之後她打算到朋友家休息，卻再次肚痛到尖叫，且「無法控制地顫抖」及「無法正常呼吸」，最終要緊急送往醫院。

留嚴重後遺症

不過莉比在急症室等了幾個小時後，感到疲倦，決定回家睡覺，沒想到翌日起床仍有嚴重後遺症，「我睡了一整晚，但第2天我的腿還是發抖，走路都很吃力，幾天來我什麼都吃不下」。

莉比已感覺身體好轉，但她對發生的事情仍然感到震驚。（網上圖片）

莉比自行在家接受藥物測試，結果是陽性。目前莉比已感覺身體好轉，但她對發生的事情仍然感到震驚，「這真的很可怕」，又提醒其他人要確保把飲料蓋上，也不要接受陌生人的飲品，形容「世界真是很可怕」。