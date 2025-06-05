八達通的士服務升級 Call車、付款、結算一條龍 打通的士生態系統

八達通作為全港最可靠、最多人選用的電子支付平台，一直與的士業界並肩作戰，積極推動行業電子支付發展。今日，八達通與的士車隊BigBoss Taxi宣佈達成合作，共同為的士行業的科技化和數碼化進程注入新動力。今次合作將服務範圍破格由車內支付，全面擴展至Call車、線上線下付款，以至「八達通落袋易」司機薪金車資結算，期望為的士司機、車隊營運以及市民的日常出行，帶來更流暢的體驗。



八達通App升級「Call車易」一鍵預約付款

以後Call的士不用再煩惱要下載幾個App啦！八達通推出全新「Call車易」平台，並率先與BigBoss Taxi車隊拍住上。市民只需透過日常使用的八達通App，就能輕鬆預約的士服務，整個過程簡單又直接。

乘客未來可透過八達通App內的「Call車易」功能，除了可以輕鬆Call車，更能直接使用八達通卡、手機八達通或八達通銀包進行線上支付，免卻重複登記支付工具的麻煩，交易安全又方便。

更重要的是，平台將陸續集合更多優質的士車隊或 Call 車平台，滿足市民多元化的出行需求。無論是個人出行、家庭樂、商務接載，抑或有特別需要的人士，都能隨時隨地透過「Call車易」找到合適座駕。以BigBoss Taxi為例，其車隊提供純電動環保車、六人Van、無障礙輪椅車等多款選擇，照顧不同乘客的需要。

「八達通落袋易」登場 司機大佬出糧新體驗

除了乘客體驗大升級，八達通亦無忘一眾辛勞的司機大佬。針對車隊及司機在薪資結算上的痛點，八達通特別將廣受司機歡迎的「商用版八達通App」結算系統升級，度身訂造「八達通落袋易」司機薪資處理方案。

「八達通落袋易」可大幅減少車隊處理司機薪金車資結算的人力同時間成本，提升營運效率。對司機而言，收款更具彈性，收入可以直接轉入其「商用版八達通」帳戶，無需再受銀行假期限制，資金流動更靈活自主。司機大佬更可以隨時於App內查閱詳細收入記錄，賬目一清二楚。戶口內的款項除了可以免手續費增值自己的八達通卡，用於日常泊車、入油、餐飲、超市購物等，並享受各種八達通商戶優惠外，亦能「轉數快」賬至個人銀行戶口，靈活應對財務需要。

業界聯手 推動數碼轉型

八達通行政總裁應天麒表示：「八達通一直致力推動的士行業數碼化，自2018年推出商用版八達通App以來，我們已免除的士司機轉賬手續費，現已有30,000名司機可使用八達通免費收款。2024年初，八達通更開放的士支付網絡，交易量持續上升。是次推出『Call車易』平台，並透過與BigBoss車隊合作，未來提供『Call車、支付、結算』一站式服務，旨在全面打造的士生態系統，提升乘客服務體驗的同時，亦提升車隊和司機收入的管理效益，共同推動的士行業現代化和數碼化，令市日民和司機的生活更輕鬆。」

BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒亦指出：「BigBoss很高興能成為全港首支與八達通合作的的士車隊，乘客可透過『八達通Call車易』平台或BigBoss App，享受『一鍵叫車、即時支付』的無縫出行體驗。我們深信此合作將為車隊司機帶來更多接單機會，並為乘客提供更透明、更可靠的點對點出行選擇。」

八達通強調，未來將繼續與的士業界深化合作，積極接軌更多車隊及行內持份者，共同推動的士行業的持續發展，為香港智慧城市的建設貢獻力量。