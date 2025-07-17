教育局停課指引｜天文台紅黑雨/颱風 中/小學+幼稚園學校安排

【風球／打風／教育局停課指引】打風、紅/黑雨要上學嗎？颱風和暴雨等惡劣天氣不時來襲，天文台會適時發出熱帶氣旋或暴雨警告信號，讓市民提高驚覺，而在颱風襲港或暴雨情況下，教育局亦會按情況發出停課安排，本文總結在不同天氣警告信號下，幼稚園、小學、中學上課停課安排。



颱風和暴雨等惡劣天氣不時都會在香港的夏季時間來襲，天文台會適時發出熱帶氣旋或暴雨警告信號，讓市民提高驚覺。（資料圖片）

天文台發出1/3/8號或以上風球教育局安排

天文台發出一號熱帶氣旋警告信號安排

每當熱帶氣旋襲港，教育局會就天氣情況發出適當公布，決定會否作出停課安排。當天文台發出一號熱帶氣旋警告信號時，除非另行通知，否則所有學校，包括幼稚園在內均應照常上課。

天文台發出三號熱帶氣旋警告信號安排

若天文台發出三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應停課；除非另行通知，否則其他學校應照常上課；至於天文台發出八號預警／八號或以上熱帶氣旋警告信號時，則所有學校均應停課。

按照教育局指示，在不同熱帶氣旋警告信號下，學校應有不同的應對措施。（教育局網頁截圖）

天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號安排

然而，當天文台以三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課；而其餘學校，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按下列安排恢復上課：

假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課。



當天文台以一號取代三號熱帶氣旋警告信號或取消所有熱帶氣旋警告信號，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。



天文台發出暴雨警告教育局安排

黃色暴雨警告

在暴雨警告方面，當天文台發出黃色暴雨警告，則除非另行通知，否則所有學校， 包括幼稚園，均應照常上課。

紅色或黑色暴雨警告

對於紅色或黑色暴雨警告，當局則會依照不同的公布時問，而有不同的上課停課安排，詳情如下：



上午5時30分至6時前發出：

上午校及全日制學校應全日停課，未離家上學的學生應留在家中。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

上午6時至8時前發出：

上午校及全日制學校學生毋需上課。未離家上學的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生。如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家，家長亦毋需急於到校接子女回家。

上午8時至10時30分前發出：

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

對於紅色或黑色暴雨警告，教育局會依照不同的公布時問，而有不同的上課停課安排。（資料圖片）

上午10時30分至11時前發出：

下午校停課，未離家上學的下午校學生，應留在家中。上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

上午11時至下午1時前發出：

下午校學生毋需上課，未離家上學的下午校學生，應留在家中。下午校必須確保校舍開放直至正常放學時間為止，同時安排人手照顧已返抵學校的學生；並須在安全情況下，方可讓學生回家。如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

下午1時或以後發出：

所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。