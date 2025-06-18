不滿無讓座！老婦掌摑女子︰給你教育　傷者怒告　驚揭老婦已離世

讓座本是美德，不應有任何強迫。台灣基隆1名女子去年在巴士站內，與1名老婦因讓座問題發生爭執，老婦揚言要「教育」女子，繼而施以掌摑。女傷者怒提告，並向老婦索償5萬1,500新台幣（約1.3萬港元），惟老婦在事發後2天因病離世，其丈夫和子女均放棄繼承其財產和債務，法官只好駁回女傷者的提告。



老婦出手施以掌摑，甚至緊抓女事主手部，導致她左臉和左手受傷。（AI生成圖片）

老婦︰本來就該讓座給老人，要給你教育

台媒於今年6月報道，案件在基隆地院法官進行審理，女傷者在判決書主張，事發於2024年7月，她在基隆市仁愛區巴士站等車，其間因讓座問題與1名婦發生口角，老婦指責她「臉色不佳」，繼而揚言「本來就該讓座給老人，要給你教育」，然後出手施以掌摑，甚至緊抓其手部，導致她左臉和左手受傷。

法官認為，老婦丈夫和子女從未取得遺產，沒有負擔債務義務，原告無理由向他們求償，不經言詞辯論駁回事主提告。（AI生成圖片）

繼承人放棄繼承離世老婦債務 法官駁回原告索償

老婦事發後2天因病過身，女傷者向老婦丈夫和子女索償5萬1,500新台幣（約1.3萬港元），但法官發現老婦的全體繼承人包括丈夫和子女，在老婦過世1個月後，向法庭表明放棄繼承其財產和債務，法庭經審理後批准。法官認為，老婦丈夫和子女從未取得遺產，沒有負擔債務義務，原告無理由向他們求償，不經言詞辯論駁回事主提告，全案仍可上訴。

（綜合）