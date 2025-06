Octopus Go！Ian孖Marf唱好手機八達通 總值超過450萬多重優惠

「嘟卡神器」八達通陪伴港人逾25年,隨着智能手機興起,八達通已不只是一張「卡」,而是不斷革新進化成可以應付日常生活以至中高額交易的「萬能key」,手機、手錶、潮物掛飾都可以是八達通,搭的士、餐廳食飯、購物一嘟輕鬆搞掂。



八達通近日再出大絕,推出品牌升級活動「Octopus Go」,旨在為品牌注入年輕活力的想像力。啟動禮於6月22日在奧海城二期舉行,陳卓賢(Ian@MIRROR)及邱彥筒(Marf@COLLAR)更親臨現場,一同觀看兩人合作演繹的廣告主題曲《OOTD》首播,帶領全城「Go Mobile」。Ian與Marf跳住唱好使用手機八達通的好處,帶出切入年輕人的生活方式。此外,由即日起至9月20日,八達通將推出多重優惠及幸運大抽獎,其中最受注目的是八達通「黑卡」得主,可享有250元自動增值服務達365次,獎品總值高達91,250元。



八達通於6月22日在奧海城二期舉行品牌升級活動「Octopus Go」啟動禮。

八達通App 新增「旅遊」功能 客人去邊都用到八達通

八達通一直堅持與時俱進的精神,無論在產品或服務上均推陳出新。八達通App早前更推出全新「旅遊」功能,集合跨境旅遊、高鐵出行及境外叫車服務,八達通App化身貼心旅伴,讓旅程可輕鬆進行支付;八達通最近更開通境外叫車服務,地點涵蓋受市民歡迎的旅遊熱點包括新加坡、馬來西亞、泰國及越南,泰國、越南等多個熱門地點。暑假將至,客戶無論在行程規劃的階段、又或是在旅程中即時想預約交通安排,均可透過八達通App搞掂。

Marf和Ian合作演繹的八達通廣告主題曲《OOTD》,啟動禮當日更親臨現場。

Ian x Marf跳唱新主題曲《OOTD》 鼓勵市民日日Chill住用手機八達通

八達通推出「Octopus Go」系列活動,為品牌注入年輕活力,請來人氣偶像Ian及Marf跳唱全新主題曲《OOTD》,年輕人喜歡以英文字母表達各項意思,而這次歌名則寓意「Outfit Of The Day」和「Octopus Of The Day」,以最Chill態度帶着八達通周圍去,而「Octopus Go」活動包括啟動為期三週的「Dance Challenge」,邀請全港市民跳住參與,有機會贏取限量八達通禮品。八達通主題曲《OOTD》已經登陸各大串流音樂平台。

八達通行政總裁應天麒(右)希望透過「Octopus Go」活動為品牌注入活力。

八達通CEO應天麒:Octopus Go為品牌注入活力

八達通行政總裁應天麒表示:「八達通一直致力於創新,我們希望透過『Octopus Go』,為品牌注入活力、喜悅,打造獨有的節奏感;讓市民感受到八達通不僅僅是支付工具,更是提升香港能量、讓日常變得非凡的生活夥伴。」還強調Ian及Marf充滿活力的形象完美詮釋了「Go Mobile」的精神。

八達通行政總裁應天麒認為Ian及Marf充滿活力的形象完美詮釋了「Go Mobile」的精神。

「Go Mobile」絕對是全球趨勢,智能手機掌控了都市人的生活,將八達通加入手機,無論係搭車、買嘢、網購,還有即將推出嘅召喚的士服務,一機在手,一嘟搞掂生活大小事!八達通現時已全面支援所有智能手機包括Android、Apple及華為,而且八達通App操作簡單,增值、查閱交易紀錄,一鍵搞掂,可以自選卡面,夠晒個人化,年輕人與老友記都啱用。

Marf表示,自己和所有港人一樣日日用八達通,合作後才知道手機八達通功能如此多,而因為自己經常忘記增值,故最喜歡自動增值功能。Ian則為她和現場市民介紹「Travel Corner」功能上面的跨境旅遊、高鐵出行和海外Call車服務,「即係由plan行程、交通安排到無縫支付都做到,係咪好貼心」。

八達通行政總裁應天麒即場和Ian及Marf示範「Dance Challenge」。

轉用手機八達通抽獎可贏「黑卡」

為慶祝「Octopus Go」啟動,八達通公司落重本鼓勵用戶轉用手機八達通,由即日起至9月20日,只要在八達通App內的「Octopus Go」專頁輕鬆登記,用手機八達通消費或增值,就有機會抽到超豪獎品,仲有迎新及消費回贈優惠,當中最矚目的是「Octopus Go:手機八達通黑卡」幸運大抽獎,6位「黑卡」得主可享有365次250元的自動增值服務,價值達91,250元!用戶想「嘟」得開心,賺得痛快!記得bookmark以下優惠同參加大抽獎: