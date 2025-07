麥當勞為DSE生提供另類出路 賺錢邊進修 年輕女餐總:心態決定境界

2025年度中學文憑試(DSE 2025)將於7月16日放榜,考生面對未來的不確定性,難免會感到徬徨、迷茫。麥當勞作為全港最大的年青僱主之一,於超過1.6萬名員工中,約有8,000名員工屬24歲或以下,當中有約千名為應屆DSE考生。為與考生同行,麥當勞將於7月15日起一連6天於大圍圍方舉辦第二屆全港最大型「DSE考生打氣Party」,為考生加油、打氣。



麥當勞於2023年開創飲食業界先河,開辦《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》(QF Level 5),完成課程後可取得等同於學士學位資歷,最快30個月可由見習經理晉升至餐廳總經理,為DSE考生提供多元出路。《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》課程畢業生、來自Band 1中學的Kelly,25歲已獨當一面,晉升至餐廳總經理,感激麥當勞提供機會讓她發揮所長,更難得是工作環境友善融洽,締造愉快職場。而Kelly的恩師、金鐘海富中心餐廳總經理Jacky更是第一屆QF Level 5課程畢業生,加入麥當勞近25年來運用所學營運管理知識,將海富餐廳打理得頭頭是道,真正做到學以致用!



麥當勞開辦的《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》畢業生、來自Band 1中學的Kelly,25歲就獨當一面,晉升至餐廳總經理。(黃寶瑩攝)

Band 1中學出身的Kelly自15歲就加入麥當勞做兼職,18歲DSE放榜後放棄升學,成為麥當勞全職員工,從見習經理做起,至今已在麥當勞工作10年並成為餐廳總經理。Kelly笑言,最初決意成為麥當勞全職員工時,媽媽也曾經出言反對,認為她應考慮繼續升學,但Kelly欲減輕家庭經濟負擔,幫補弟妹教育費用,加上她喜歡麥當勞的工作環境氛圍,故決定留下來繼續發展。

Kelly18歲DSE放榜後加入麥當勞:感到受認同

Kelly表示,感激上司與她的媽媽溝通及解答顧慮,當媽媽了解工作內容後,終於「轉軚」支持其決定,放心讓她於麥當勞發展,「(媽媽)覺得我喺呢個工作環境下成長咗」。Kelly強調,「無論出路係點,最緊要有人識得欣賞你,可以令到你成長,同埋發揮自己能力,我覺得喺麥當勞受到認可,亦都受到認同,同埋態度決定高度,心態決定境界,所以喺麥當勞工作都好開心」。

Kelly於20歲時已管理逾100名員工,成為最年輕餐廳管理組成員,她到25歲時獲晉升至餐廳總經理。(黃寶瑩攝)

20歲管理逾100名員工 成最年輕餐廳管理組成員

Kelly先在香港仔中心餐廳擔任見習經理,因表現傑出,獲提拔前往金鐘海富中心旗艦店發揮領導才能,當年20歲的她已管理逾100名員工,成為最年輕餐廳管理組成員。Kelly坦言,最初做管理工作時,難免感到徬徨和緊張,但感激獲前輩教導提點,「當時都有好多前輩提攜我,鼓勵我發聲,喺當中學到團隊合作嘅重要性,明白到none of us is as good as all of us(沒有一個人能勝過我們整體),呢個道理都好重要,一直沿用到依家」。

完成QF Level 5課程晉升餐總 運用知識應對餐廳裝修挑戰

麥當勞為員工提供各種培訓,Kelly是應屆麥當勞《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》畢業生,課程中學習到商業營運、管理員工、食材衛生等知識。當完成7個單元課程後,Kelly去年於獲擢升至餐廳總經理,並調任至中環國際金融中心商場餐廳,迎來餐廳升級裝修的挑戰。

Kelly表示,當時第一次參與餐廳裝修,幸好能運用到專業文憑中所學到的知識,「點樣透過有效溝通同團隊建立一個默契,同埋點樣喺受壓力嘅情況底下跳出框框,仍然用一個樂觀嘅態度面對困難」,她與項目經理、裝修工人及員工建立良好溝通,最終餐廳能順利重新開幕。

Kelly:麥當勞工作環境融洽 同事願意分享經驗

Kelly 25歲就成為餐廳總經理,也曾擔心過年紀較輕是否能令組員信服,但她指出,現實並非如她想得那麼負面,而且麥當勞工作環境融洽,同事間的關係親如家人朋友,「有咩唔識可以直接請教佢哋,其實佢哋都好願意分享自己嘅經驗,令到我豐富返自己嘅管理知識」。

金鐘海富餐總Jacky加入麥當勞近25年

除了Kelly完成了麥當勞的《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》,其「師父」Jacky更是該課程的第一屆畢業生。Jacky現時是麥當勞全球第二繁忙餐廳、金鐘海富中心旗艦店的餐廳總經理,現已在麥當勞工作近25年。

Jacky於2000年中五會考畢業後加入麥當勞做暑期工至中七畢業,隨後於本地修讀海外大學的工商管理學學士課程,主修市場營銷,擁有學士學位。他坦言當初並沒有想過繼續於麥當勞做全職,而大學畢業後他選擇投考空少並獲得錄取,但經過一輪慎重考慮,最終還是決意加入麥當勞,長遠地發展個人事業。

Jacky大學畢業放棄當空少:真係冇後悔過

Jacky指出,當時在麥當勞已有3至4年當兼職經驗,同時對空少工作有不確定的憂慮,「空少會唔會飛幾年之後要落地?但麥當勞晉升階梯咁清楚,咁點解唔做熟,要去做生呢?」,故他決定入職麥當勞從見習經理做起,回憶近25年來的工作點滴,他強調「我呢25年裏面,我真係冇後悔過放棄空少,加入嚟做麥當勞」。

Jacky坦言當初爸爸十分反對其選擇,甚至預言「我諗都係畀你半年你就唔做㗎啦」。惟當他在麥當勞做了數個月全職後,爸爸開始了解和明白其工作性質,「去麥當勞做經理,唔係剩係炸薯條、賣包,要學習管理,銷售技巧、管理技巧都係配合返以前讀書大學內容裏面學到嘅嘢」。

Jacky:麥當勞專業文憑課程重視實踐 最大得着是「以身作則」

Jacky指出,麥當勞《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》(QF Level 5)課程與其大學時修讀的課程內容相輔相成,同時提供更多實踐機會,令餐廳營運更順暢,「有啲知識以前學咗,到你喺餐廳用嘅時候,有時真係有少少出入,即係理論同實踐上有唔同,但QF Level 5比較多實踐嘅cases(個案)去分享,咁樣會容易啲明白,容易啲去學習」。

Jacky分享,最深刻的課程單元是教導「以身作則」,他現時管理餐廳超過250名員工,包括14名值班經理,強調「以身作則」十分重要,「如果我偏私某部分員工,或者我自己都唔做,但又得個講字,嗰250個組員真係未必會信服你,聽你講,一齊同一個目標去做」。

香港麥當勞QF Level 5的課程一部份,會為員工免費安排前往上海麥當勞漢堡大學交流培訓的機會。Jacky表示,當年他就獲公司安排到上海進行5日4夜培訓,於當地認識到來自新加坡、台灣等地的麥當勞餐廳經理,大家可一同分享營運餐廳的經驗與知識,該次經歷十分難忘。

Jacky(左)和Kelly(右)同為麥當勞《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》畢業生,Jacky表示,最深刻的課程單元是教導「以身作則」。(黃寶瑩攝)

Jacky見證麥當勞數碼化 與Kelly關係亦師亦友

Jacky服務麥當勞四分一世紀,與麥當勞共同成長,歷年職場生涯先後於港島6間餐廳任職,經歷過銅鑼灣波斯富街餐廳開幕,見證着麥當勞應用科技進行數碼轉型,例如推出手機應用程式讓顧客點餐,較同行其他連鎖餐廳更早推行數碼化。他舉例,就海富中心餐廳而言,「以前最忙嗰個鐘都係做幾百個顧客訂單,已經係極限嚟,但轉咗電子化之後,好簡單就可以(每小時)做過千個手機訂單」。

Jacky於海富任餐廳總經理時認識了Kelly,至今已有一年半時間,兩人關係亦師亦友,Jacky讚揚Kelly工作主動、積極,獲派任務和目標時,會主動發問及提出各項解決問題的見解,他會以經驗幫助Kelly作方案調整,令結果更理想。Kelly在晉升路上,Jacky悉心提攜,提供各種協助,但他亦強調,「佢自己嘅努力都唔可以抹殺,最主要都係靠佢自己嘅主動性同努力」。

首席人力資源官甘希宏:麥當勞提供明確晉升階梯

香港麥當勞多年來一直秉持「機會盡在麥當勞」的人才理念,致力為年輕人創造就業和發展機會,2023年開辦《管理發展專業文憑(資歷架構第五級)》(QF Level 5),課程等同於學士學位資歷,最快30個月可由見習經理晉升至餐廳總經理,3年來共有逾270名餐廳總經理完成課程,戴上四方帽畢業。

香港麥當勞首席人力資源官甘希宏表示,期望讓普羅大眾了解「唔係讀唔成書先做麥當勞,依家我哋每一個餐廳總經理都有一個專業認證」。他強調麥當勞提供明確晉升階梯,清晰培訓課程,員工可一邊賺錢一邊上課,「不論由業務管理、值班管理、人員管理,都有很清晰嘅課程配搭」,他更指出近一兩年來的餐廳管理組留存率有顯著改善。

麥當勞於大圍圍方舉辦「DSE考生打氣Party」

根據學友社今年3月公布的《文憑試考生壓力調查2025》,應屆DSE考生壓力較去年上升,而「往後出路」更是考生最主要的壓力來源。麥當勞將於7月15日起一連6天於大圍圍方商場舉辦第二屆全港最大型「DSE考生打氣Party」,幫助DSE考生放鬆心情迎接放榜,讓考生知道有不少人支持及為他們打氣。

屆時圍方商場將化身大型嘉年華,除邀請新晉男團ROVER現身Jam歌打氣,亦設有6大主題攤位、舉辦籃球機挑戰賽,以及讓考生體驗麥當勞餐廳經理工作的互動遊戲;考生亦可試穿麥當勞畢業袍於各大主題位打卡,親身體驗快樂工作文化,提供多一個渠道讓考生尋求出路;而Kelly及Jacky兩位餐廳總經理亦會於現場分享麥當勞培訓階梯及心路歷程。

麥當勞首度邀請學友社同為DSE考生減壓

麥當勞深知學友社與DSE考生有着緊密的聯繫,故今年首度特意邀請學友社執行總監梁國成為考生們提供紓緩壓力及職涯發展的錦囊,協助學生及家長面對放榜壓力。學友社於現場特設攤位,並安排2名社工,解答考生的諮詢與求助。

臨近DSE放榜,將有新一批年輕人選擇繼續升學或正式投入職場,經歷過DSE考試的Kelly勉勵考生,「最緊要大家努力過,就算結果唔係預期中,但最緊要搵到一個適合自己同埋令到自己有所成長嘅地方,去發揮自己嘅機會」。Jacky則表示,「最緊要清楚自己想要啲乜嘢,要為自己嘅將來負責任」,亦認為應以興趣為先,「做啲有興趣嘅嘢先可以比較long last(持久)啲,同埋可以發展自己長遠啲」。