超長行李箱！兩女拖大箱外形獨特引好奇　內行網民解答是裝這東西

這個不是普通的行李箱！近日有網民發文分享1張照片，兩名女子於擁擠人群中拖着兩個超長款行李箱，引來網民好奇熱議，有人開玩笑猜測，「流動棺材？」，不少網民就解答說是用來裝樂器，「載樂器的，唔係咁大鄉里嘛」、「係古箏盒呀！文化地板」。



近日有網民發文分享1張照片，兩名女子於擁擠人群中拖着兩個超長款行李箱，引來網民好奇熱議。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享照片，表示「出咗高鐵站，見到新版嘅行李篋」。照片中見到，該處人頭湧湧，兩名女子手上均拉着超長款行李箱，格外觸目。

兩女拖超長行李箱引好奇

帖文引來網民熱議，有人批評「以為係棺木，嚇死人咩」、「黐筋嘅，龍船咁長吖」。不少網民按箱形判斷是放古箏的運送收納箱，批評樓主無知，「古箏，大驚小怪」、「有乜咁好笑，古箏盒而已」、「唔好咁無知啦，一個高級嘅古箏，分分鐘貴過你架車」、「無知唔可怕，話畀人知佢無知先至可怕」、「香港某些人愈來愈燦愈來愈井」、「自己未見過就喺度笑人，明明skiboard、釣魚竿咪又係呢啲篋/長形袋」、「啲人去日本滑雪帶雪具搭車又唔見你講？」。

淘寶網站有售各式各樣的古箏箱。（淘寶網站圖片）

內行網民：古箏盒而已

翻查照片來源，照片早於2024年8月已在網絡流傳，有聲稱指在機場拍攝，但未能證實。而在淘寶網站查找，有各式各樣的古箏箱供買家選擇，箱形與照片中兩女子拖着的箱如出一徹。