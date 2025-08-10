失常母兒童節亮刀！4歲女兒遭割頸　聽到哭聲驚醒　被控殺人未遂

出現幻聽的病人，隨時可能做出難以預料的舉動！台中1名母親出現幻聽，今年4月4日兒童節當日手1持生鏽菜刀割傷4歲女兒頸部，女童頸部出現11處傷口，長達大約11厘米，當場痛到狂哭。人母聽到女兒哭聲後才驚醒過，立即致電把女兒送院，幸女兒沒有生命危險。檢察官經跟進後，以涉嫌「殺人未遂」罪名起訴涉案人母。



婦人持刀傷害自己女兒。（AI生成圖片）

出現幻聽 打算與女兒同死

台媒於今年8月報道，涉案婦人與4歲女兒同住太平區，2025年4月4日兒童節，人母出現幻聽，打算和女兒同死。當日下午5時許，她先將女兒哄睡，再將原本放在陽台的生鏽菜刀拿入屋自殘，繼而持刀割了女兒頸部一下。

聽到女兒哭聲驚醒求救

女兒從睡夢中痛醒大哭，母親初時沒有理會，繼續揮刀攻擊，導致女童頸部右側3處和左側9處受傷；由於女兒不斷哭泣，母親終於從幻覺中驚醒過來，繼而緊急撥打119求救，母親同告受傷，與女兒一同被送往醫院治理，醫生發現她們傷勢異常，於是通知警方跟進。

女兒受傷痛哭，最終令母親驚醒。（AI生成圖片）

人母被捕認罪

太平警分局接報調查拘捕涉案婦人，她亦承認罪行，聲稱當時手持菜刀2次攻擊女兒，聽到哭聲後立即停手。女童父親協助調查時，證實其妻有精神困擾問題，持續有幻聽情況。

檢察官作出起訴 認為刑責可獲減輕

檢察官近日完成跟進調查，以涉嫌「成年人故意對兒童殺人未遂」罪名起訴婦人，但被告事發時因自己意念而中止行為，加上致電求救和認罪，依照刑法第27條減輕其刑責，懇請法官給予適當刑罰。

（ETtoday新聞雲）

