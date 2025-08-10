妄想被迫吃糞！男子持鐮刀狂斬鄰居斷2指　控殺人未遂判刑曝光

有病的確要及早求醫！台灣彰化1名男子出現妄想情況，以為男鄰居「逼他吃屎」，竟然手持鐮刀狂砍對方，導致男鄰居多處受傷，甚至有2隻手指被斬斷。妄想男被捕後持續接受強制就醫。案件纏訟長達10年，法官考慮到病人情況穩定，於是重啟審理，裁定「殺人未遂」罪名成立，判處被告入獄3年。



林男有長達30年病史，出現幻聽和被害妄想症。（AI生成圖片）

持鐮刀突斬鄰居

台媒於8月報道，案發2015年4月19日下午，涉案林姓男子駕駛電單車，攜帶1把花費350新台幣（約90港元）購買、超過100厘米長的鐮刀，直奔彰化市1個社區涼亭，見到蔡姓男鄰居和其他人正在聊天，於是持刀向蔡男頭部和上半身猛砍。

兇徒事後落網

蔡男出於本能，舉起左手擋刀，當場中刀血流如注，左肩、左肘、左耳共3處受傷，左前臂更被砍出約12厘米傷口，小指和無名指前端亦遭斬斷。蔡男負傷逃走，但林男仍持刀追斬，直到聽到警笛聲才駕車離開，蔡男事後送院接受治理，林男最終落網。

林男用鐮刀猛砍鄰居。（AI生成圖片）

案發前已經懷疑被其他人加害 一度傷害朋友

案件經調查後，林男有長達30年病史，早年吸食安非他命和海洛因，加上酗酒，導致出現幻聽和被害妄想症，病情愈來愈嚴重，法院2010年已經認定林男「經常懷疑被其他人加害」，甚至因妄想朋友向他下毒而砍斷對方小指，2012年更因恐嚇其他人而首度住院，林男在今次案件發生再度入院。

被告︰傷者要攻擊我

家人出庭作證時，哭訴林男「總說看到鬼、有人拿排泄物逼他吃！」，所以今次犯案，精神鑑定報告結果顯示，林男案發時堅稱確信「蔡男要攻擊我」，其辨識能力明顯降低。

法官裁定「殺人未遂」罪名成立，被告入獄3年。（AI生成圖片）

被告精神狀況不穩 案件暫停審理

案件2016年4月15日進入司法程序，法官指出，由於被告精神狀況並不穩定，曾經暫停審理，包括2016年5月11日，被告無法出庭應訊，到了2018年11月2日，被告雖然短暫恢復出庭能力，但仍然無法進行有效答辯。其間被告一直接受住院治療。

被告精神狀態穩定受審 被判入獄3年

直到2023年，被告精神狀態逐漸穩定，經評估後具備應訊能力，法院2025年1月6日重啟審理。法官認定，是次案件甲被告精神健康而一直拖延，和司法效率無關，所以不符合《速審法》第7條的減刑因素，由於林男犯案後接受強制住院達10年，經療養院評估沒有再犯案風險，被告子女和胞妹承諾持續提供照顧，不過林男至今仍未向傷者作出賠償，裁定「殺人未遂」罪名成立，被告入獄3年。

