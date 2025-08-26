年輕女子口臭多年不理　揭胃癌前病變　父同患胃癌超崩潰原因曝光

有口臭未必是口腔問題。內地有年輕女子受口臭困擾近5年，一直不以為意，至最近做身體檢查發現發現胃部感染幽門螺旋桿菌，且已有萎縮性胃炎，屬胃癌前期病變，而讓她感到崩潰的是，其父親也因口臭確診胃癌，半年前做了手術。醫生問診發現起因與女子的不良飲食習慣有關。



小玲（化名）有多年口臭問題，早前揭患「萎縮性胃炎」，屬於胃癌前病變。（示意圖／GettyImages）

綜合內媒報道，28歲的女子小玲（化名）5年前開始出現口臭問題，但她沒有理會，至近期做身體檢查，發現胃部感染幽門螺旋桿菌，做胃鏡檢查再發現已出現「萎縮性胃炎」，屬於胃癌前病變。

感染幽門螺旋桿菌屬危險因素

小玲的父親也有長年口臭問題，約半年前父親就醫被確診患有胃癌，並已完成手術，正進行後續治療。而小玲自成為大學生後，養成不良飲食習慣，經常吃外賣食物，又無辣不歡，愛吃重口味食物。而她在確診後因壓力大，短時間內瘦了逾30磅。但她在得知自己與父親都患病，決定不再內耗，要珍惜當下。醫生指出，胃部長期感染幽門螺旋桿菌是誘發胃癌的危險因素，一旦發現就要及早接受除菌治療。小玲現正積極接受治療，調整飲食習慣，希望恢復健康。

醫生指出，胃部長期感染幽門螺旋桿菌是誘發胃癌的危險因素，一旦發現就要及早接受除菌治療。（示意圖／GettyImages）

有研究指感染幽門螺旋桿菌者，較無感染者罹患胃癌的風險高5.6倍；而根據台灣大學醫療團隊研究顯示，接受除菌治療可降低百分之50罹患胃癌風險。