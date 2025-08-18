馬照跑！馬會140年與香港齊邁進　盤點10個神同步　歷史時刻

從小漁村到國際金融中心，港人的娛樂方式一直隨着時代轉變，在變與不變之間，最深入民心的港式娛樂，不得不提賽馬運動。每個馬季，一星期總有兩天、以至大時大節的喜慶日子，皆可見賽馬蹤影。賽馬更是近來推廣香港特色旅遊的其中一個項目。成就今日「賽馬」的背後推手─—香港賽馬會，成立140年來如何與香港人並肩成長，成為我們生活的一部份？本文盤點10個馬會與香港「神同步」的重要歷史時刻！



歷史時刻 1（1846）：香港首批紙幣．香港史上首場跑馬地賽馬

貨幣形式的轉變，反映着時代的變遷，香港紙幣歷史則可以追溯至1846年，當時香港發行首批紙幣，面值為「五元」，俗稱「大棉胎」。同年正值香港賽馬運動興起，跑馬地馬場舉行首次賽馬。其時香港島平地罕見，而跑馬地原本是一片沼澤地，輾轉改建成馬場，往後百年來馬不停蹄，這裏可說是本港世界級賽馬的起源地。

1846年香港史上首次賽馬於跑馬地（即快活谷）舉行。（馬會網站圖片）

歷史時刻 2（1884）：香港首見氣象觀測．香港首個賽馬機構成立

香港天文台成立後，於1884年開始定時作氣象觀測，從氣壓、氣溫、風速、風向等各方面預報未來天氣，造福所有香港市民。準確的天氣預報對賽馬活動尤其重要，而同年香港首個賽馬機構—─「香港賽馬會」正式成立，成為賽馬活動推手。

馬會初創會員有34名，初期賽馬活動為業餘性質。當時參賽馬主要由小馬組成，一般身高不過147厘米，但體能優異及耐力佳，步速則較慢。小馬大多由外地輸入，要經過長途跋涉的旅程才能抵達香港。

初期參賽馬一般身高不過147厘米，步速較慢。（馬會網站圖片）

歷史時刻 3（1915）：尖沙咀鐘樓落成．馬會開始捐助社會公益

踏入20世紀，香港開始建設交通網絡，以便市民出行及社會連繫，1913年動工興建尖沙咀火車站，鐘樓部份於1915年落成，成為香港著名地標之一。馬會致力改善香港民生，1915年已有紀錄首次捐款、當中向經濟拮据人士伸出援手的「Hong Kong Benevolent Society」，就是最早受惠於馬會捐助的機構之一。

2023/24年度，馬會回饋社會共401億港元，當中包括透過博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻299億港元，以及已審批的慈善捐款102億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，同時為香港的主要僱主之一，而旗下慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。

尖沙咀鐘樓於1915年建成，同年馬會開始向社區捐款。（資料圖片）

歷史時刻 4（1973）：首屆電視選美．首次夜間賽馬及六合彩

香港70年代起經濟起飛，市民生活質素顯著改善，對娛樂需求大大提升。本港電視台於1973年接辦香港小姐競選節目，至今仍是市民每年關注的焦點。而香港的賽馬發展同年亦展開新篇章，馬會於1973年10月17日在跑馬地馬場首次舉辦夜間賽馬，大受馬迷歡迎，「跑夜馬」漸漸成為恆常賽事，及後更有電視轉播，賽馬活動正式透過大氣電波走進家家戶戶。

馬會1973年起舉行夜間賽馬，至今已成為恆常賽事。（資料圖片）

馬場內精彩賽事不斷，場外馬會亦獻新猷。馬會於1976年受政府委託營運六合彩獎劵，史上首次六合彩頭獎派彩為155,034港元，對照當年的樓市紀錄，彩金足夠購買同年開售的太古城約600呎單位。目前，馬會將每期六合彩的總投注額15％撥入政府獎券基金，以資助各項社會福利服務，提升整體社會福祉。

歷史時刻 5（1978）：首次熊貓訪港．沙田馬場啟用

一對熊貓「龍鳳胎」在香港出世而掀起熊貓熱潮，原來早於40多年前就首度有熊貓訪港！1977年馬會捐款資助興建的香港海洋公園開業，翌年一對名為「寶玲」和「寶莉」的大熊貓姊妹由廣州訪港三個月，廣受市民關注，成為全港佳話。

1978年10月7日沙田馬場亦正式啟用。興建沙田馬場時夷平了四個山頭且進行填海，及後馬會將騰出的土地交給政府興建房屋，配合沙田新市鎮大規模發展，造就區內可容納更多人口。

被譽為「世界草地錦標大賽」的「浪琴香港國際賽事」就在沙田馬場舉行，各地精英騎師和世界級佳駟每年12月均來港爭奪四項草地一級賽冠軍，活動更吸引數以萬計馬迷慕名而來觀賞。2023/2024年度香港馬王「浪漫勇士」於2024年12月8日勝出一級賽浪琴香港盃（2000米），成為歷來首匹三度勝出這項大賽的佳駟。另外兩匹香港名駒「遨遊氣泡」和「嘉應高昇」亦分別贏得2024浪琴香港一哩錦標及2024浪琴香港短途錦標。

沙田馬場可容納超過80,000名觀眾，每年舉辦多場國際一級賽。（馬會圖片）

歷史時刻 6（2003）：沙士疫情後經濟強勁反彈．首次接受足球博彩投注

2003年沙士疫情後，香港經濟強勁反彈，金融、地產市場再度活躍。同年政府為打擊非法外圍賭博，授權馬會推出規範化足球博彩，首場接受投注的賽事是德國甲組聯賽「拜仁慕尼克對法蘭克福」的賽事。馬會推出足球投注以打擊非法外圍的同時，亦創造就業機會，協助社會解決失業問題，並帶動相關的本地經濟發展；多年來馬會將稅後盈餘撥入旗下的慈善信託基金，協助市民改善生活、建設更美好社會。

歷史時刻 7（2004）：香港特區首面奧運獎牌．首匹香港賽駒登《時代雜誌》

香港於1997年回歸祖國，成為中華人民共和國香港特別行政區。香港特區於2004年派運動員出戰雅典奧運，其中乒乓球運動員李靜、高禮澤在男子乒乓球雙打勇奪銀牌，為香港奧運獎牌史寫下新一頁。除了香港運動員在國際體壇上大放異彩，本港訓練出來的傳奇馬匹「精英大師」亦在國際馬壇發光發亮，牠創下17連勝的輝煌紀錄，並於2004年及2005年榮膺世界短途馬王，成為香港首匹賽駒登上《時代雜誌》「2004年全球百大最具影響力人物」，足證香港在世界馬壇的領導地位。

精英大師締造連勝十七場的紀錄，成為一代馬王。（馬會圖片）

歷史時刻 8（2008）：香港首辦奧運馬術賽．馬會斥資全力支持

2008年北京奧運，香港首次協辦馬術項目。馬會全力支持賽事，斥資12億港元興建比賽場地，更提供24小時獸醫護理服務，而且首次在奧運馬術比賽場地提供馬匹藥檢服務，造就本港馬術發展里程碑。其後，香港賽馬會於同年成立馬術隊和青少年馬術隊，訓練本地精英騎手，為推動馬術運動發展奠下重要基礎。

馬會是植根香港的世界級體育組織，長期支持國家舉辦大型綜合運動會。繼支持2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2022年杭州亞運會的馬術項目後，馬會近日宣布，撥款合共逾五億港元支持全運會及殘特奧會的香港及廣東賽區賽事。馬會是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構，贊助將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。

至於在廣東賽區，馬會將支援在深圳市光明區舉辦的馬術賽事，重點圍繞六大範疇，包括場地設計、馬匹福利、馬房管理等。馬會世界級馬術專家團隊將提供專業支援服務、無償借出專業設備等，全方位提升賽事專業水平。此外，馬會亦支持在廣東賽區舉辦的十五運會官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作。馬會已撥款五千萬人民幣，以支持上述各項籌備工作相關的捐贈和資源需求。

2008年香港首次協辦奧運馬術項目，馬會全力支持。（馬會圖片）

歷史時刻 9（2018）：大館正式對外開幕．馬會從化馬場啟用

大館是馬會與香港特區政府合作的成果，亦是本港最重要的古蹟活化項目之一，前身是中區警署、中央裁判司署及域多利監獄。經馬會保育及活化後，大館搖身一變成為香港藝術文化地標，2018年正式向公眾開放，吸引不少市民到訪「朝聖」，翌年更獲頒發聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。

大館成為不少市民和旅客訪港參觀、打卡的地標。（馬會圖片）

同年8月28日，馬會位於廣州的從化馬場正式啟用，是內地首個為訓練賽駒而建立的世界級設施。馬場設有一條草地跑道、兩條全天候泥地跑道及一條登山跑道，亦有馬匹醫院、放草休養區、馬匹游泳池等先進設施。從化馬場預計2026年開始舉辦常規賽馬賽事。

從化馬場前身是2010年亞運馬術比賽場地，馬會及後將其打造成世界級馬匹訓練設施。馬會在從化的發展，多年來與相關政府部門合作，在馬匹運輸、檢疫、獸醫執業、獸藥跨境使用等範疇取得創新成果。馬會在內地的願景，是助力國家發展世界級馬產業，涵蓋馬產業價值鏈各個範疇，包括馬匹繁育交易、馬匹訓練及護理，以及人才培育。

馬會近期與香港中旅合作，合作推動大灣區成為世界級旅遊目的地。他們聯手推動賽馬旅遊，包括計劃將從化馬場納入旅遊路線，推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，讓更多內地訪客欣賞到賽馬運動的獨特魅力。

從化馬場預計2026年開始舉辦常規賽馬賽事。（馬會圖片）

歷史時刻 10（2024）：首位衛冕奧運金牌港人．香港首匹贏出10項一級賽的冠軍級佳駟

在香港土生土長的花劍選手張家朗，於2024年巴黎奧運再奪金牌，成為首位香港運動員連續在兩屆奧運獲得金牌，創下香港體壇光輝一頁。同年，一代香港馬王「金鎗六十」創歷史，成為香港首匹十次勝出國際一級賽的馬匹，成為馬迷共同回憶，其英姿更吸引不少海外馬迷到港觀賞賽事，帶動香港旅遊業發展。

馬會透過贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員。截至今年6月底，馬會已發放超過7,300萬元獎金。

張家朗於巴黎奧運衛冕金牌，獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發600萬港元獎金。（香港01圖片）

「金鎗六十」連續三季榮膺香港馬王，在香港賽馬史上留下光輝印記。（馬會圖片）

過去140年的悠長歷史中，馬會跟香港並肩同行，持續推動香港發展。這一切有賴馬會的獨特綜合營運模式，透過結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善和社區貢獻，創造經濟及社會價值，並協助政府打擊非法賭博。

「馬照跑」反映香港處變不驚、安定繁榮的象徵，站穩馬步、跨步向前，未來將有更遠的路要奔跑。馬會將繼續與香港社會時代脈搏呼應，回饋社會，與香港並肩成長。