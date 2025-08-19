馬會年度回饋社會逾400億　一文睇清馬會10個慈善小知識！

香港賽馬會與香港並肩同行140年，透過獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻社會。馬會推行的慈善及社區項目更因應時代轉變而推陳出新，亦積極推動本地精英及社區體育發展；更成立馬會義工隊服務社會，全方位照顧市民所需，與港人風雨同步。



馬會於2023/24年度，回饋社會共401億港元，包括透過博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及慈善捐款，批出173個慈善及社區項目。而馬會慈善信託基金更是位居世界前列的慈善捐助機構。說到底，歷來港人受惠於馬會哪些項目？即看10個馬會慈善小知識！



小知識 1：馬會何時開始捐款幫助社會？

馬會慷慨捐款的歷史亦非常悠久。馬會首次有紀錄捐款可追溯至1915年，捐款予援助經濟拮据人士的「Hong Kong Benevolent Society」。到了50年代，香港面對戰後重建、大量移民湧入，促使馬會於1955年起正式將每年盈餘撥捐慈善及社區項目，將慈善業務恆常化。

馬會的慈善捐助位居世界前列，圖為馬會透過「賽馬會社區七人欖球計劃」一系列的社區活動，讓來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以及多元運動的樂趣。（馬會圖片）

小知識 2：新冠疫情期間馬會如何幫助有需要人士？

馬會一直是港人背後最強大的後盾。當2020年新冠疫情爆發時，馬會全力支持香港市民防疫應變，三年來批出超過29億港元，協助支持各項應對疫情的項目，為市民提供了及時的支援。如果以每個口罩2港元計算，以上撥款足以購買14.5億個口罩！而相關基金不只用作購買口罩或醫療用途，亦撥款提供心理健康輔導服務、遠程學習等，幫助因疫情而受到影響的學生及有需要人士，累計服務人次超過300萬。

新冠肺炎肆虐期間，馬會成立「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」協助有需要人士。（馬會圖片）

小知識3：香港幾多大學生「用馬會」、「住馬會」？

馬會非常重視教育，培育下一代社會棟樑。本港8間資助大學及多間私立大學和專上院校曾獲馬會捐款，協助興建校舍和學生宿舍，不少莘莘學子都曾經在校內「賽馬會大樓」上課或住宿，名副其實「用馬會」、「住馬會」。馬會除了曾經捐款逾19億港元興建香港科技大學，亦出錢出力建設香港演藝學院，培育本地演藝人才，為本港藝術發展奠下重要基石。

香港演藝學院由馬會斥資興建，成為香港藝術文化孕育地。（香港01圖片）

小知識 4：馬會獎學金與時並進 培育人才

馬會1998年設立「香港賽馬會獎學金」，旨在為香港培育關愛社會的領袖，至今已頒授獎學金予超過1,100名優秀學生。

馬會積極投放資源，培育本地青年。（馬會圖片）

馬會獎學金計劃一直與時並進，而且持續擴展，廿多年間，逐步惠及有特殊教育需要的學生、來自內地及其他國家或地區的學生、職業教育學生、研究生，以及在逆境中自強不息的優秀學生。

視障鋼琴家蕭凱恩是2017「賽馬會學人」。（馬會圖片）

乒乓球運動員王愉程是2023「賽馬會學人」及於同年獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發現金獎勵。（馬會圖片）

小知識5：有份興建全港首個公眾游泳池？

除了支持培育人才，馬會亦力撐全民運動，支援本地社區及精英體育發展。馬會早於50年代捐款250萬港元支持政府興建維多利亞公園，其後再斥資逾150萬港元於園內建造游泳池，成為本港首個公眾游泳池。80年代馬會捐款支持九龍公園重建，而園內的全港首個室內奧林匹克標準暖水游泳池於1989年啟用，是馬會捐款重建公園的一個主要部分。

馬會早於50年代捐款250萬港元支持政府興建維多利亞公園。（馬會圖片）

1992年，馬會捐款8.5億元重建「香港大球場」，此後不少球賽和本地盛事均在此舉行，成為港人集體回憶。除此之外，馬會撥款興建滘西洲公眾哥爾夫球場、公眾騎術學校、以至全港多個公眾游泳池等設施，讓所有市民都有機會享受不同運動帶來的樂趣。

另外，馬會於1982年與政府共同成立「香港體育學院」的前身——「銀禧體育中心」。時至今日，馬會已向體院累計捐款超過7.54億港元，包括透過「香港賽馬會精英運動員基金」支援運動員培訓、教育及事業發展。近年再度與政府合作，共同斥資3億港元成立「運動科研資助計劃」。馬會又透過贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員。截至今年7月底，馬會已發放超過7,500萬港元獎金，以實際行動支持本地體育發展。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向在巴黎奧運創下歷史佳績的中國香港運動員頒發逾1,700萬港元獎金。（香港01圖片）

小知識 6：你家中的「照顧者」都照顧埋！

香港近年面臨人口老化，馬會希望協助香港打造成為「年齡友善」的城市，除了捐助興建長者院舍外，亦積極引入樂齡科技，同時考慮到照顧者的需要，在本港各區開設照顧者中心，提供長者暫託服務，減輕照顧者的負擔。估計5年內，全港各照顧者中心可服務逾2.7萬名照顧者和1.5萬名有需要長者，促進社區互助及支持。

馬會在全港多區開設「照顧者中心」，提升社會對照顧者的關注。（馬會圖片）

估計5年內，「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」可惠及逾2.7萬名照顧者和1.5萬名有需要長者。（馬會圖片）

小知識 7：馬會慈善項目成果獲政府採納

馬會其中一項規模最大的青年項目「賽馬會鼓掌．創你程計劃」（CLAP@JC），結合學校、商界及社福機構資源以協助青少年發掘潛能，探索未來職志方向。民青局與馬會慈善信託基金合作，將CLAP@JC的重點內容，透過特別資助計劃支持社福機構為學生提供高質的生涯發展服務。

「賽馬會鼓掌．創你程計劃」至今惠及超過160,000名青年人，並與144所本地中學、115個青少年服務單位和超過3,000位僱主建立網絡。（馬會圖片）

至於馬會慈善信託基金導策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」，為於主流學校就讀的自閉特色學童、家長及學校提供全方位支援。有見計劃成效顯著，教育局於2021/22學年起，常規化「賽馬會喜伴同行計劃」的校本支援模式，以協助更多自閉特色學童。

小知識 8：長洲包山、大坑舞火龍都關馬會事？

香港是中西薈萃的城市，作為亞洲國際都會，有着相當濃厚的歷史文化底蘊。為了讓市民進一步了解傳統習俗的由來及文化，馬會亦支持列為國家級非物質文化遺產的本地傳統活動，包括大坑火龍盛會及長洲太平清醮。不單吸引海外旅客來港體驗獨有文化活動，亦讓本地文化傳統活動得以繼續傳承。

馬會多年來撥款支持舉辦大坑舞火龍，包括捐助大坑坊眾福利會舉辦舞火龍兒童及青少年訓練班，增加年輕一代對這項國家級非物質文化遺產的認識和興趣。（香港01圖片）

自2012年 起，一向重視文化保育的馬會慈善信託基金，撥款支持長洲太平清醮值理會建造三座傳統包山，以及製作平安包免費派發給市民。（馬會圖片）

除了文化傳承，馬會亦主導及承擔中區警署建築群的保育及活化，是本港最重要的古蹟活化項目之一，亦是馬會與香港特區政府合作的成果。經嚴格復修後，「大館」於2018年正式對外開放，至今已成為香港藝術文化地標，吸引不少市民和旅客到訪參觀和打卡，更於2019年獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。

「大館」於2019年獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。（馬會圖片）

小知識 9：馬會每年交幾多稅？相當於替每名港人「課稅」4,000港元！

馬會亦是繳交最多稅款的機構之一。2023/24年財政年度，馬會向政府貢獻達299億港元稅款，佔總稅收約9%，以香港人口約750萬計算，相當於為每名港人「課稅」近4,000港元。

2023/24年財政年度，馬會向政府繳交299億港元稅款。（資料圖片）

小知識 10：馬會是香港最大僱主之一！

馬會是植根香港的世界級體育組織，是本港唯一獲政府授權營辦賽馬、足球博彩及六合彩獎券服務的機構，造就不少就業機會予香港人。現時馬會有約2萬名員工，是香港主要僱主之一，根據國際人力資源顧問公司資料顯示，馬會更獲打工仔投選為「20大香港最具吸引力僱主」。

而馬會秉持致力建設更美好社會的宗旨，於馬會工作的員工亦有着不少回饋社會的機會，加入馬會義工隊就是其中的體現。義工隊現時有逾2,000名成員，由現職及退休員工組成，有系統地與社區夥伴合作籌組活動，支援長者、低收入家庭、少數族裔，以至推廣體育、動物福利和環保等議題。

140年來，馬會植根香港，走進社區。只要你觀察日常生活各種細節，就會發現馬會的慈善足印無處不在。馬會支持的慈善項目不僅改善市民的生活質素，也凝聚了各界人士齊心建設更美好的家園。你又有沒有在意料不到之處，不經意地見到馬會的足跡呢？