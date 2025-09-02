香港「久久公益節」首推數字化賦能計劃　AI工具箱助社福機構升級

現時各行各業正積極引入AI入工智能協助提升工作效率，社福界亦不例外。不過社福界心連心大行動早前發表的行政長官2025年《施政報告》社福政策意見及建議報告書中，指出業界面臨資金限制（69％）、缺乏技術支援人員（66.1％）、缺乏相關培訓 （60.2％）。報告書建議政府推廣AI工具應用，資助或協調開設AI 應用培訓課程、建立數據及知識共享平台。



為協助社福界發展AI應用，今年由騰訊公益慈善基金會（騰訊基金會）聯合香港社福界心連心大行動（心連心）舉辦的2025年香港「久久公益節」以「數字化賦能公益」為核心，推出「數字化賦能計劃」，首度在香港推出「Tech For Good 數字工具箱」，向社福機構提供九個AI與數字工具。



「久久公益節」於8月29日舉行啟動禮，同場開展「數字化賦能工作坊」，吸引近50間社福機構參與，工作坊探討香港公益事業在數碼轉型時面對的困難，期望計劃可幫助機構快速數字化，提升線上線下協同發展及營運效能。



香港「久久公益節」於8月29日舉行啟動禮，邀得勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓，與社會福利署署長杜永恒、中聯辦社會工作部處長陳子明、騰訊代表、心連心學院代表及多位社福界人士為連串活動揭幕。（黃寶瑩攝）

「久久公益節」啟動禮邀得勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓，與社會福利署署長杜永恒、中聯辦社會工作部處長陳子明、香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭教授、騰訊基金會行政總監李子樹博士及逾百位社福界人士為連串活動揭幕。

勞工及福利局局長孫玉菡指政府高度關注科技與公益的融合，期望今次公益節的活動能幫助社福界的數碼賦能進一步提升。（黃寶瑩攝）

孫玉菡局長在啟動禮致辭中表示，「期望透過這次久久公益節等系列活動，令到我們社福界的數碼賦能進一步提升。政府一直高度關注科技與公益的融合，這是實實在在的社會需求。有了科技的賦能，我們就能精準找到有需要的群體，為他們提供更好的服務。希望社福界齊心協力，將數字技術與社福服務緊密相連，真正實現心連心做好事。」

香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭教授希望今年和騰訊的合作，可以為社福機構帶來更多科技知識。（黃寶瑩攝）

香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭教授致辭時表示，「心連心學院自成立以來，就被寄予成為社福界新平台、新地標的期望，為大家帶起新動力。今年我們與騰訊的合作，也期望能為社福機構帶來更多科技知識，助力大家運用科技做好公益。」

騰訊基金會行政總監李子樹博士在致辭時率先展示「Tech For Good 數字工具箱」。（黃寶瑩攝）

騰訊基金會行政總監李子樹博士表示，騰訊秉持「科技向善」，希望通過「數字化賦能計劃」，「與社福界共同探索『科技+公益』的香港模式，用科技減輕前線同事的負擔，讓機構將有限資源投入到最需要的地方。通過公益讓科技變得有溫度，通過科技拓展公益的邊界。我們期待與社會各界心連心做好事，一起把好事做得更好。」

左起：騰訊基金會行政總監李子樹博士、中聯辦社會工作部處長陳子明、勞工及福利局局長孫玉菡、社會福利署署長杜永恒、香港心連心大行動副主席譚贛蘭教授、騰訊SSV技術公益負責人饒瑞一起進行啟動禮儀式。（黃寶瑩攝）

「Tech For Good 數字工具箱」 助社福機構提升效能

「數字化賦能計劃」的核心為首度在香港亮相的「Tech For Good 數字工具箱」，計劃會試行一年，目前提供九個數字工具和雲資源，以免費或優惠權益支持香港社福界探索數字化發展，推動創新項目、提升營運效能，以AI科技減輕前線同事負擔，打造可複製的數字化實踐案例，計劃會提供一系列的培訓和技術支援，助社福機構人員掌握工具應用。騰訊基金會項目總監楊彤指，工具箱有拋磚引玉的作用，現時欠缺用家使用後的反饋，而社福機構有「Co-Founders」（共同創辦人）的角色，共同使用和交流才可以將這些工具優化和增減。

騰訊SSV技術公益負責人饒瑞認為，騰訊提供的工具可幫助社福機構「零門檻」快速數字化。（黃寶瑩攝）

提供發展成熟科技產品 「零門檻」快速數字化

騰訊SSV技術公益負責人饒瑞表示，「社福機構數字化轉型有辦工行政和項目執行兩方面需求，涉及人員、資金、捐物管理，辦公協同等通用型需求，針對這類需求，市面已有很多成熟科技產品，計劃免費提供的工具可減省社福機構去開發和維護的成本，能夠「零門檻」快速數字化入門。同時，我們留意到香港社福生態機構間合作頻繁，可探索利用通用工具產品促進跨機構的志願者信息共享或聯合開展大型活動。」

「數字化賦能工作坊」先有「開箱」環節，工具箱現時涵蓋四大範疇，包括AI 智能應用、雲計算與研發、數據資產管理、行政與通訊協作。以知識庫為核心，為團隊建立「第二大腦」的AI工作台「ima」、面向公益機構的專業級AI知識管理的「碳LIVE 益仔AI」及基於大模型技術且支援零代碼模式構建企業級知識庫及Agent的「騰訊雲智能體開發平台」，3個項目的團隊成員在現場介紹工具在公益事業上的應用。其他的工具包括集辦工、學習、創作於一身的全能助手「騰訊元寶」、企業級辦公室協同平台「騰訊雲企業網盤」等。工作坊隨後以分組形式展開，由工具開發團隊即場向社福機構人員提供使用教學。

香港公益人才在「數字化賦能工作坊」上學習使用「Tech For Good 數字工具箱」的AI與數字工具。（黃寶瑩攝）

+ 3

參與活動機構奧比斯：持開放態度學習科技工具

奧比斯香港總幹事劉慧思表示，公益數字化是大勢所趨，公益團體通過電子平台能更易推廣和提升透明度，市民亦更容易了解救盲工作及視障人士需要，促進市民參與慈善活動。他們會持開放態度去學習和使用科技工具，提升工作效率，以應對人手不足的挑戰，及分析活動成效作出改進。

奧比斯香港總幹事劉慧思表示，會持開放態度學校使用科技工具。（黃寶瑩攝）

仁愛堂：期望促進醫療車數據互通

仁愛堂行政總裁趙文堅表示，仁愛堂推動中醫醫療車多年，在多個地點投入服務，改善系統涉及龐大資源，希望「數字化賦能計劃」能成為一個交流平台，以當中提供的技術支援進一步電子化配套。現時內地已興起中醫遠端看診，通過科技工具分析面部皮膚的變化協助中醫師診症，正是數字化帶來的服務提升。

仁愛堂行政總裁趙文堅希望「數字化賦能計劃」能成為一個交流平台，以當中提供的技術支援進一步電子化配套。（黃寶瑩攝）

組織代表團赴深圳 推動兩地公益人才交流學習

除香港本地活動外，心連心也將組織企業基金會代表團，於9月6日赴深圳前海參加由騰訊可持續社會價值事業部、可持續社會價值生態圈主辦的「2025企業公益生態發展大會」。代表團將深度參與科技向善圓桌工作坊、亞洲企業公益圓桌對話等環節，與內地200餘位政企學界代表共同探討科技賦能公益等議題，推動兩地公益人才互學互鑒。

多名香港社福機構代表出席「久久公益節」啟動禮。（黃寶瑩攝）

30家機構參與激勵金計劃 鼓勵探索網上籌款方法

本屆「久久公益節」吸引30家機構參與激勵金計劃，包括保良局、公益金、奧比斯及共享基金會等，將有多個線上及線下慈善活動。9月1日至10日活動期間，市民可透過WeChat Pay HK慈善平台向30間香港社福機構捐款。騰訊基金會將針對機構長遠能力建設，鼓勵機構探索更多數字化籌款方式，根據機構籌款進展額外配給激勵金，放大公眾愛心與善款的效用，助力香港社福機構長遠發展。