如何令您的眼鏡真正「稱心稱身」？專業視光護理伙伴成關鍵

香港生活節奏繁忙，加上科技日新月異，大大改變了我們的用眼習慣，我們的視覺亦面對前所未有的挑戰！都市人看電子螢幕的時間大大提升，對於有需要配戴眼鏡的人士來說，鏡片度數已經不是唯一的考慮數據，而是需要把身處的環境因素，例如室內外的光線變化、視覺行為等納入考慮並用於鏡片度數的優化之上，才可以驗配出一副視覺最清晰的眼鏡。然而，真正精準鏡片的誕生，不只依賴於深入的驗光技術及配戴數據的測量，更與鏡片的設計及註冊視光師的專業咨詢息息相關，當中大有學問！度數只是整個過程中最基本的一環，現在就讓我們立即深入拆解！



「專業驗光」—— 香港註冊視光師的信譽保證

如果想擁有一副戴起來清晰而舒適的鏡片，首先要考慮的是專業的驗光服務。何謂專業？消費者可以在選擇眼鏡店時留意其驗光服務是否由註冊視光師進行。香港的視光師執業牌照有別於其他地區，設有非常嚴謹的眼科視光學學士課程或政府的審查註冊制度，不但要成功通過考核，更需每年續牌，並需持續透過各種學術研討會和專業培訓等去精進最新的視光及市場產品知識。因此，香港的視光師在驗光技術及視覺方案的判斷上一直處於高水平的領先地位，保證可靠。

「適配鏡片」—— 根據全面的雙眼狀況來判斷出最合適鏡片方案

隨著時代變化，我們的用眼習慣正在劇烈改變，視力需求也有所不同，面對市場上琳琅滿目的鏡片產品，設計各異，重點在於如何找出最適合自己的「適配」鏡片，用家固然了解自己用眼的需要，但每個人的眼睛狀況都是獨一無二，當中有很多參數是需要精良的驗光技術才能準確測量，加上註冊視光師的經驗分析，才能處方最適合的鏡片方案，絕對不能道聽途說而自行決定配什麼鏡片。

所以，要配到最「適配」的鏡片，來自註冊視光師的專業驗光及咨詢就是關鍵所在，由用眼習慣開始，到度數的複雜性、眼球的實際狀況，以致不同鏡片的設計、使用方式、中心定位、鏡架調校等，透過這樣一個全面而專業的配鏡諮詢過程，消費者才可以充分了解自己的雙眼之餘，並且配到一副完全適合自己視力需求的眼鏡。

市場上的光學鏡片產品五花八門，要從中選擇出最適合自己視覺需求的適配鏡片方案絕非易事，必須交由註冊視光師經由深入而全面的驗光諮詢過程，向消費者作出專業建議。

高端個人化鏡片 愈需要專業的驗光諮詢服務

所謂「適配」鏡片，當中一點非常重要，愈個人化的鏡片，註冊視光師的專業分析、對細節的判斷和咨詢就愈見重要。因為個人化鏡片很多時候需考慮高達十多項的個人數據，每個數據的測量都需要精確無誤，才能發揮個人化鏡片的最大好處——為您帶來最舒服而清晰的視力，就如有經驗、合資格的裁縫才能為您度身訂造衣服一樣，做到「稱身稱心」。如果鏡片存在誤差，不只影響其光學表現，甚至會在配戴時帶來嚴重的不適感，使一副本應為您度身訂造的眼鏡，效果大打折扣。

愈個人化的鏡片，愈需要註冊視光師專業及精準的驗光技術，才能充分發揮訂製鏡片的最大光學性能，從而為用家帶來最舒適及清晰的視野。

眼鏡不是消耗品 終身專業視光伙伴 照顧雙眼需要

一副看得清晰的眼鏡，表面上看似基本，實則是各方專業的結晶。不說不知，其實很多鏡片的設計相當複雜，例如漸進鏡片這一類非單一度數的設計就需要優良的驗配技術。在香港配眼鏡，其中一個最大的保證就是必定由專業的註冊視光師進行諮詢及驗配，利用專業知識及經驗推薦最合適的鏡片方案。

有別於一般的消耗品，一副表現良好的鏡片能夠為你提供清晰舒適的視力，幫助你輕鬆面對每日的視覺挑戰，因此尋找一位長期跟進您雙眼需要的視光護理伙伴非常重要。香港視光界一直追求高標準的驗光水平，並一直領導全球，如果各位希望配得到最精準又舒服的眼鏡，千萬別忽略精準驗光及配鏡這兩大主要元素！

(內容由蔡司香港提供)