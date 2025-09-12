六合彩｜幸運兒這樣投注中$4.7萬獎金　有1注三獎　網民：超級勁

馬會預計6,300萬元頭獎六合彩昨晚（9月11日）攪珠，總投注額逾1億元（107,755,266元），最終頭獎1注獨中，每10元派彩約6,145萬元，比預期少約150萬元。有網民在網上群組「報捷」，分享自己以膽拖方式投注，以「2膽7個腳」每注10元計，總投注額350元，最終贏得逾4.7萬元獎金，包括中了1注三獎。不少人好奇如何計算得獎獎金，有熱心網民分享，其實該彩票有31注都中獎。



馬會於9月11日攪珠的六合彩頭獎1注獨中，派彩約6,145萬元。（直播截圖）

幸運兒以膽拖方式投注中三獎

馬會昨晚的巨額六合彩吸引大量市民投注，總投注額逾1億元。樓主在facebook群組「齊齊研究六合彩」分享中獎心得，形容「Keep住Keep住又中，真係好彩」，據其投注彩券，他以「膽拖」方式投注，即從1至49中選取1至5個號碼作膽，加上其他號碼作配腳，作膽之號碼將包括在每一注注項中。樓主選的「膽」為5及44，分別拖11、16、21、22、32、39和49，每注10元合共投注額為350元。最終攪珠結果是11、21、22、25、32、44及特別號碼38，中了5個攪出號碼，為11、21、22、32及44，不包括特別號碼，即中了1注三獎，獎金為38,980元。

樓主分享以膽拖方式投注，「2膽7腳」最終獎金有4萬多元。(fb群組「齊齊研究六合彩」圖片)

▼9月6日 六合彩首次「開鑼金多寶」0.5注中頭獎▼



+ 4

網民狂恭喜：好犀利好有運

網民連聲恭喜，「強人，恭喜你」、「不得了呢張」、「超級勁」、「好犀利好有運」、「祝你下期贏多啲中頭獎」、「師兄有認真研究」、「其實識玩個啲係唔係買2至3 隻重心膽」、「嘩畀個機會去跟你買好彩中一支膽」、「+隻25，正獎」。部份網民看得一頭霧水，不明白到底樓主中了多少錢，樓主解釋他最終獎金有4萬多元，包括中了1注三獎，獎金為38,980元，「多謝，祝大家一齊中」。

有網民上圖片，解釋樓主其實有31注中獎。（fb群組「齊齊研究六合彩」圖片）

分別中1注3獎、12注5獎、18注7獎

有熱心網民解釋，樓主用「2膽7個腳」方式投注，合共是35注，其中44、11、21、22、32都是中獎號碼，「膽」中了1個號碼而「腳」中了4個號碼，即中了1注三獎，獎金38,980元、12注五獎，每注固定獎金640元，獎金共7,680元、18注七獎，每注固定獎金40元，獎金共720元，獎金總共有47,380元。