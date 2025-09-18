麥當勞微電影神還原首店開張　兩現職餐廳總經理破天荒現身大銀幕

第一口漢堡飽、第一條熱騰騰的薯條、第一次品嚐新地，還有第一個麥當勞生日會……50年前，銅鑼灣百德新街第一間麥當勞餐廳開幕，開啟了香港與世界接軌的飲食新章。那一口漢堡，不只是快餐的味道，更是香港邁向現代化的一個符號，麥當勞的味道，從此由味蕾嵌入香港人的集體回憶裏，其原點來自半紀前的1975年！50年後，香港麥當勞以微電影《重回1975年的起點》，將這段歷史重新帶回我們眼前。



香港麥當勞從踏出第一步開始，至今銘記初心，為慶祝成立50週年，特別推出微電影《重回1975年的起點》，由金像級電影製作班底精心打造，影帝謝霆鋒與最佳男配角白只領銜主演，電影以香港麥當勞第一位餐廳經理朱源和（阿爺）故事作真人真事改編，將1975年1月26日開幕日的情景重現觀眾眼前。



影片更破天荒安排兩位現職麥當勞餐廳總經理投入參與演出，穿上麥當勞初代制服飾演首間麥當勞餐廳的員工，讓2025年的新世代經理穿越時空回到1975年的故事中，以味道回憶作導航，時代轉變、信念傳承，麥當勞「以人為本、以客為先」、與社區連結的核心價值始終不變。



麥當勞員工限定體驗 與金像影帝做對手戲 參與員工：發夢都無想過！

這部微電影出現的人物，不只有專業演員，麥當勞還破天荒安排兩位新一代餐廳總經理──鰂魚涌栢蕙苑餐廳的Leo，以及美孚萬事達廣場餐廳的Tosley參與演出。作為麥當勞員工而獲得獨特的演出體驗，Leo和Tosley不單有機會登上螢幕，更有機會與金像影帝謝霆鋒做對手戲！

其中Leo於15歲便在香港麥當勞做兼職，他笑說「發夢都無想過這份工作讓我有機會參與電影演出」，又形容製作團隊的認真專業和一絲不苟的宏大場景令他眼界大開，彷彿真的踏進了1975年的銅鑼灣。他特別感受到前輩們的初心：「從第一位麥當勞經理身上取經，從他身上，我感受到麥當勞半世紀以來不變的品牌理念，由第一代，到我們這一代，『Quality, Service, Cleanliness, Value（品質、服務、清潔與超值）』這些核心價值50年來得以一直傳承。」

Leo直言香港麥當勞所提供的工作環境，以及同事的團結精神是他最大的工作動力。香港麥當勞持續透過不同員工體驗、福利和工作機會，令團隊上下一心，打造出McFamily專屬的Family & Fun的工作環境。正因如此，麥當勞員工都視公司如大家庭，遇到有需要時都主動多行一步。Leo指出，餐廳繁忙時段，或遇上颱風等惡劣天氣的日子，反而有更多員工緊守崗位、自發上班，「麥麥」照顧顧客需要。他希望將工作時感受到的快樂進一步傳遞予顧客，令麥當勞為大家的日常生活帶來源源不絕的Happy Moments。

員工參演微電影感興奮 體會麥當勞是社區的一部份

Tosley則說，自己因為喜歡朱古力新地而入行，卻沒想到會可以穿越回50年前，對有份出演微電影而感到非常興奮，「穿上70年代服飾和配上髮型，回到50年前，零距離體驗香港麥當勞起點的機會。從前輩身上，我深深體會經營餐廳除了兼顧生意，亦要多關心我們的社區，因為麥當勞不只是一間快餐店，更是香港每個社區的一部份。」

Tosley自2004年中三暑假加入McFamily大家庭，深受香港麥當勞的完善培訓制度和晉升階梯所啟發，認為只要肯努力，機會會留給有準備的人。多年來，Tosley曾獲調派不同崗位，包括到機場協助開設禁區餐廳、帶領屯門新墟餐廳團隊打破銷售紀錄等，前年年底更獲調任美孚萬事達廣場餐廳總經理，這間規模達本地市場Top 20的餐廳。全賴公司給予不同機會，Tosley可以嘗試不同工作性質，更加了解和發展一己所長，充分印證「機會盡在麥當勞」的人才理念。

歷代餐廳總經理與員工同場觀看微電影

兩位新一代餐廳總經理提及的前輩，就是第一間香港麥當勞餐廳總經理、受員工尊稱為「阿爺」的朱源和。拍攝期間，「阿爺」亦有到場向製作團隊和飾演麥當勞員工的演員分享感受及打氣，當他看到場景真實還原50年前的餐廳和街道，瞬間既讚歎又感動。

日前香港麥當勞邀請一眾元老級前員工聯同逾260位餐廳總經理，以及一眾同事，在全港最大戲院觀看這部傾注了「麥當勞人」心血的微電影《重回1975年的起點》，「阿爺」當日亦有出席。

看到謝霆鋒飾演年輕版的自己，記憶秒速回到昔日的青葱歲月，「阿爺」感動地表示：「歷經半世紀，我仍然清楚記得麥當勞 『以人為本、以客為先』的核心理念和營運使命， 致力為顧客帶來貼心餐飲體驗。當年開幕的一刻歷歷在目，因為這是香港麥當勞服務承諾的起始。非常感謝香港麥當勞在50週年這個大日子，將這個重要時刻重現大家眼前。縱然時間流逝，員工的貼心服務、顧客的笑容仍然恆久不變。讓我們繼續緊守這個品牌使命，將快樂代代傳承下去。」

金像電影級班底 台前幕後超華麗組合

在電影中，謝霆鋒飾演第一位麥當勞餐廳經理，帶領員工上下一心去籌備開張，以確保餐廳運作順暢，並向顧客傳遞用手享受漢堡飽的美味。直至空前忙碌的第一天營運結束，經理與員工進行真摯對話，故事真實呈現了當年麥當勞進軍香港後，麥麥遵守50年服務承諾，始終如一地為顧客帶來 Happy Moments 的品牌理念。

謝霆鋒藉着拍攝可以回到70年代的懷舊歲月，別有一番感受，形容「香港麥當勞從小陪我長大」，而味道傳遞給大家的不只是單純品嚐美食的快樂，而是一份可以令您感受到溫暖、支持的回憶，「我希望透過這次的微電影，與大家一起重溫香港麥當勞半世紀以來送給大家的『香港味道』」。

白只直言自己是「食麥當勞長大」，他稱「麥當勞美食經常伴我左右，是我以前返學或者現在收工的常到之處，所以我感到非常榮幸和開心可以參與今次媲美電影級的微電影製作」。白只更表示不論是拍攝前夕與製作團隊開會，還是到拍攝當日，他深深感到香港麥當勞的一絲不苟態度。

這部微電影除了幕前有謝霆鋒和白只演出外，幕後製作班底更不得了，由資深廣告導演蔡美詩執導，參與者還有屢次榮獲金像獎「最佳剪接」的張叔平、「最佳美術指導及服裝造型設計」文念中、「最佳視覺效果」黃宏達及「最佳原創電影音樂」陳光榮等，金像電影級的業內精英，組成金像級電影製作的國際級廣告創作班底，其中陳光榮更將麥當勞招牌旋律「Ba Da Ba Ba Ba」，於片尾再次巧妙變奏，為微電影畫上圓滿句號。

耗時一年只為重現一刻真實 還原歷史必看亮點大公開

微電影神還原50年前的首間香港麥當勞餐廳，觀眾看後都驚歎不已，從人物重現、初代制服，到現場布景的一磚一瓦，全都得來不易，以下一一揭曉！

耗時逾一年全方位資料搜集：深入社區與舊街坊互動

製作團隊銳意神還原第一間香港麥當勞餐廳以及其所在的銅鑼灣百德新街街景，要實現意念並非能一蹴而就。分別憑《麥路人》及《金手指》電影榮獲金像獎「最佳美術指導」及「最佳造型設計」等殊榮的文念中，擔任是次微電影美術指導，從零開始建構，耗時逾一年進行資料搜集，除了搜集歷史資料和相片，以及到訪圖書館翻查當年舊報紙，製作團隊更深入社區，積極聯絡舊街坊講述當年開幕盛況，總共進行了逾百個口述歷史訪問，而在過程中更驚喜連連，製作團隊發現當年位處百德新街的「華生文具店」歷經搬舖後，現時仍屹立銅鑼灣服務街坊，如麥當勞一樣，50年來一直是社區回憶之一。

這種人與人之間的傳承互動，正是麥當勞一直以來堅守的價值，其回報就是能極致呈現逼真場景和活現當時社會人文氣息。

一個月搭建場景 重現麥當勞餐廳與百德新街當年實況

微電影以首間香港麥當勞餐廳及百德新街作場景，製作團隊花上歷時一個月搭建，鉅細無遺地呈現麥當勞餐廳內所有細節，例如70年代餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位、飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機，以及舊式電話和麥當勞叔叔雕像等，滿載回憶殺；而畫面出現的單車、的士和私家車更是搜羅自70年代，一絲不苛地按舊貌還原昔日舊香港的一角，不單演員能投入演出，觀眾亦恍如回到從前，加倍投入劇情，感受當年美式快餐風格和街景情懷，就算置身於今天數碼化和時尚簡潔的環境裏，那種人情味卻未退減。

結合CG技術呈現歷史足跡

真實搭製的電影場景，配上CG 技術更加能突破限制，是次微電影由曾憑《頭文字D》獲得金像獎「最佳視覺效果」的黃宏達主理，將拍攝的影像進行後期加工，精準地呈現歷史足跡，即使無法搭建的部份，例如謝霆鋒乘搭的電車及部份舊街景，都能以最新的CG技術完美補足，像真度極高。

從細微處做起：港幣十元紙鈔編「特製綵帶」

拍攝影片最忌「穿崩」，這次微電影要重現50年前實況，每個畫面細節都經過嚴謹查證，例如第一間麥當勞餐廳開幕的場景，剪綵、派汽球和員工大合照等情節都真實發生過，畫面見到的所有服裝、道具、背景都跟當年相同，就連收銀機的按鈕、飲管桶的金屬光澤、餐盤紙上的圖案，每一個道具都忠於歷史。微電影中剪綵用的「特製綵帶」，都同樣是以港幣十元紙鈔編連而成，老街坊、老顧客看到，定必勾起昔日回憶。

300名群眾演員化身70年代潮人

為了重現1975年第一間麥當勞餐廳開幕時的熱鬧情況，微電影拍攝過程總共動員接近300名群眾演員參與，將餐廳開幕日顧客絡繹不絕的情景真實呈現，這是香港麥當勞50年來最大規模的廣告製作。所有群眾演員的服裝、髮型和妝容等造型，均參照70年代美學設計，如香港麥當勞第一代的員工制服、喇叭褲、捲髮空氣感造型，製作團隊更安排近500套服裝，致力呈現70年代的香港日常畫面，而我們的父母或祖父母輩，年輕時代就是這樣度過，甚至也是當日人群中的一份子。

微電影穿越50年 映照出香港變與不變

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞是很多人職業生涯的起點，同事們來自不同背景，擁有各種才能。今次由我們的餐廳總經理親身參與微電影演出，讓觀眾無論在大銀幕前或現實生活中，都能感受到麥當勞堅守的核心價值。

《重回1975年的起點》是一面時光鏡子，映照出香港半世紀以來的變與不變，麥當勞為香港帶來美式快餐體驗，令漢堡飽、薯條逐漸變成大眾化的正餐美食，黃色的「M」字招牌就像燈塔，提醒我們麥當勞不只是漢堡和薯條，它已經成為香港社區的一部份，50年來見證我們許多許多的第一次，未來也會有更多的無限次。

香港麥當勞將於10月1日至10月19日假西九文化區藝術自由空間 (Freespace) 舉行「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」。

延續篇：香港麥當勞i'm lovin' it 50週年展

看完微電影，也想回到當年懷緬一番？機會來了！香港麥當勞為與全港市民共同慶祝50週年，將於10月1日至10月19日假西九文化區藝術自由空間 (Freespace) 舉行「香港麥當勞 i'm lovin'it 50週年展」，這是香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽，市民可參觀微電影裡神還原的1975年經典場景，包括第一間香港麥當勞餐廳，以及銅鑼灣百德新街的不同店舖，仿如置身於70 年代的香港肆意穿梭，回味港式經典情懷。漢堡神偷、小飛飛以及滑嘟嘟更將帶您探索香港麥當勞50年來創造的種種滋味以及趣味時光，將一段段的經典回憶以創新方式重現大家眼前，務求透過融合金像級場景、豐富視覺效果、大型投影及趣味互動元素，活現品牌50年來陪伴大家的每個 Happy Moments，與全港市民麥麥重溫香港麥當勞與您的無數個「第一次」！

《香港麥當勞i'm lovin' it 50週年展》詳情：

日期：2025年10月1日（星期三）至10月19日（星期日）

時間：上午10時至晚上10時

地點：西九文化區藝術自由空間 （Freespace, West Kowloon Cultural District）

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。

電子門票價格：35港元

門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金

購票方法：

1.即日起登入麥當勞 App 經指定連結訂票或

2.登入以下活動網站：⁠https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register