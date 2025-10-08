蘋果迷你倉20週年優惠大放送　免費包搬包運　送4個月免租期

香港人為解決土地問題，騰出更多生活空間，不少人會租用迷你倉存放物品。蘋果迷你倉為香港最大的迷你倉集團之一，全港擁有超過120間分店，是本港擁有最多「通過消防處及屋宇署巡查」分店的迷你倉公司，為顧客提供安心、可靠的存置物品服務。



今年集團為慶祝開業20週年，推出「全民免運」優惠。即日起至10月30日新客戶不論租用迷你倉多久，都可享免費「包搬包運」服務，讓客戶輕鬆存倉無難度。同時新客戶租倉可享長達額外4個月免租期，而轉倉客更可享額外免租期提早用倉！



慶祝20週年優惠大放送

蘋果迷你倉在港成立20年，為慶祝週年紀念推出多項優惠，包括迷你倉免租期、免費搬運、租倉現金券等。今次的重點優惠是「全民免運」，新客戶不論租期長短，均可獲集團旗下「蘋果搬運 APPLE MOVING」提供免費包搬包運服務，讓客戶輕鬆安排存放及提取物品，真正做到「我哋幫你搞掂晒」。

除了包搬包運優惠外，蘋果迷你倉所有分店亦推出限時優惠，新客戶租倉可額外獲最多4個月的免租期，轉倉客戶更可享有額外免租期提早用倉。

擁逾120間分店遍佈全港 目標3年內分店增至逾160間

現時蘋果迷你倉在香港擁有超過120間分店，擁有處理超過10萬位客戶物品的經驗。今年更於堅尼地城、北角、天后、黃竹坑、荃灣、大角咀、觀塘及新蒲崗增設9間分店，其中8間已投入服務。集團最新目標是在3年內，將分店數量增加至逾160間，為全港各區市民服務，同時正籌備開設全港首間迷你倉IP主題概念店，預計明年初開業。

蘋果迷你倉分店遍佈港九及新界，鄰近港鐵及各主要交通工具，地點方便就腳。

全港最多分店合規迷你倉公司

創辦人洪家棋先生表示，集團十分重視迷你倉的安全，「我哋致力提升安全標準，分店亦陸續取得消防合規證明，成為行業標杆」，是全港擁有最多「通過消防處及屋宇署巡查」分店的迷你倉品牌。所有分店遵守政府的安全標準及守則，陸續取得消防處及屋宇署的安全證明，集團亦會時刻配合政府部門要求，提升分店的安全設施。

蘋果迷你倉創辦人洪家棋先生表示，集團十分重視迷你倉的安全，「我哋致力提升安全標準，分店亦陸續取得消防合規證明，成為行業標杆」。

嚴格遵從消防及屋宇條例 保障客戶安全

香港經歷2016年的迷你倉4級大火後，業界合力提升安全標準。蘋果迷你倉一向十分重視安全，全方位保障客戶的人身安全和儲存物品，並且嚴格遵從消防處及屋宇署的最新規定，包括設有2.4米闊度走廊、迷你倉與天花板相隔1米、充足的救援窗、耐熱防火門，並配備完善的消防裝置、消防喉及清晰的逃生指示牌。

蘋果迷你倉所有分店遵守消防處及屋宇署的全安消防指引，包括2.4米闊度走廊、迷你倉與天花板相隔1米，配備完善的消防裝置、消防喉及清晰的逃生指示牌等設備。

發展智能科技 提升客戶用倉體驗

有別於一般工廈迷你倉，蘋果迷你倉不斷投入大量資源發展智能科技，全新設計的第5代分店，全場使用智能感應燈，並以人臉辨別系統加強保安。此外，集團亦在迷你倉增設開放式接待處、休閒區及包裝區，提升客戶用倉體驗。

蘋果迷你倉為提升客戶的用倉體驗，作出多項革新措施，包括有全港首創的開放式接待處。

有別於一般的工廈迷你倉，蘋果迷你倉為客戶提供舒適的休閒區。

分店內設有設備完善的包裝區域，讓客人輕鬆妥善處理存放的物品。

集團早前與本地知名支付平台供應商合作，整合不同付款方式，並於全線分店使用數位支付和財務管理平台，為客戶提供更多電子付款渠道，並引入AI人工智能分析客戶數據，將業務推向電子化。

自設搬運團隊 提供一站式存倉服務

蘋果迷你倉亦提供一站式搬運服務，由集團旗下品牌「蘋果搬運 APPLE MOVING」承包各類型搬運和代客提貨交收服務，可為客戶提供各種度身定制的搬運服務。團隊更會按指定日期預先提供紙箱、氣泡紙等包裝物料，以便在搬運前包裝物品，確保物品在搬運過程中得到充份保護，幫助客戶輕鬆搬運存倉。與坊間運輸公司不同，蘋果搬運以集團式營運，報價透明，集團制定明確指引絕不容許坐地起價及收取小費。

不斷創新屢獲殊榮 提供可靠及合規格的迷你倉

蘋果迷你倉於2005年開始經營迷你倉業務，至今已發展為集團式經營，分店遍佈全港，提供舒適環境及優質服務。多年來集團屢獲殊榮，先後榮獲HKRMA（香港零售管理協會）傑出服務金獎及優質服務認證、香港零售管理協會優質服務認證、香港品牌發展局香港卓越服務品牌，及日本收納檢定協會收納檢定證書。

現時集團旗下品牌有Apple Storage Premium、U SPACE、蘋果搬運和蘋果貯酒窖，提供一站式存倉服務，包括自助倉存、中央倉存、流動倉存、運輸服務，同時提供多款不同呎吋及主題的迷你倉，如服裝倉、波鞋倉、玩具倉、單車倉、層版倉及儲物櫃等，滿足客人不同需要。

