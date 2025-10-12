弒母命案！殺人男犯放監7天　不滿飲酒被阻　吸毒後發狂斬斃母親

泰國發生駭人弒親命案。當地1名男子因殺人被判監，至近日獲釋僅7天竟再度殺人，死者更是其年約60歲的母親！據知男子當時因喝酒問題和母親起爭執，他不滿對方諸多阻攔，加上吸毒後出現幻覺，誤認母親是鬼魂，失控下怒砍對方多刀，導致母親當場死亡，然後逃離現場。



警方事後聯合民眾展開搜捕，在距離案發地點500米的民宅找到涉事男子。他被捕時語無倫次，一邊哭泣一邊喃喃自語，情緒處於混亂狀態，有報告顯示他患有精神疾病。警方目前依「故意殺人罪」以及「違法使用第一級毒品罪」，將男子移送檢方偵辦。



泰國有殺人犯放監後，因不滿喝酒被母勸阻，加上受毒品影響下發狂，持刀弒母後被捕。（網上圖片）

六旬婦身中多刀當場不治

綜合泰國媒體等報道，案發於10月8日晚上，住在當地烏汶府（Ubon Ratchathani）農瑪瑙村（Nong Manao）的29歲男子拉塔納蓬（Rattanaporn）涉嫌拿刀襲擊其年約60歲的母親蒂亞姆（Thiam），導致對方身中多刀，當場死亡。有村民聞呼叫聲趕到事發地點，見狀大驚遂報警求助。

遇害婦人倒臥在住處木椅，其臉部、頸部、連後腦合共有5處嚴重傷口，且傷口深可見顱骨。（網上圖片）

警住處檢獲假釋文件 揭男子8年前因殺人入獄

警方到場時，發現遇害婦人倒臥在住處前的木椅，她面部朝下，其中臉部、頸部、連後腦合共有5處嚴重傷口，且傷口深可見顱骨，而左臂則有被利器刺傷痕跡。警方在婦人遺體附近發現其兒子的假釋文件，揭發對方8年前曾因殺人而被判入獄，至10月1日才獲釋，即放監僅7天再度犯下殺人案。另外，有精神鑑定報告顯示男子患有精神疾病，混合焦慮和抑鬱症，需要長期服食藥物控制病情。

警方在住所內發現婦人兒子的假釋文件，揭發對方8年前曾因殺人而入獄，10月1日才獲釋，詎料出獄僅7天便再殺人。（網上圖片）

不滿出外喝酒被勸阻 與母爆口角動殺機

事發當天，拉塔納蓬在中午時份外出跟朋友喝酒，拒絕回家休息與服藥，有鄰居擔心男子未有按時吃藥可能會傷人，遂請死者代為勸說。詎料男子回家後不滿母親諸多阻攔，雙方因而爆發激烈口角，他失控下持刀怒砍母親，之後逃離現場。

男子被捕時語無倫次 情神狀態有異

警方及後聯合多名民眾展開搜捕，終在距離案發地點500米的民宅找到拉塔納蓬，他在親友勸解下投降。警方相關人士指出，拉塔納蓬被捕時語無倫次，一邊哭泣一邊喃喃自語，情緒明顯處於混亂狀態。

患有精神病男子被捕時語無倫次，一邊哭泣一邊喃喃自語，情緒混亂。（網上圖片）

吸食毒品後誤認母親是鬼魂重下殺手

男子事後向警方供稱，因不滿母親責備他吸毒兼喝酒，加上案發前曾吸食毒品，以致出現幻覺，誤認母親是鬼魂，才會錯手殺害對方。警方目前將依「故意殺人罪」以及「違法使用第一級毒品罪」將男子移送檢方偵辦。

男子供稱，案發前曾吸食毒品以致出現幻覺，誤認母親是鬼魂，才會錯手殺害對方。（網上圖片）

