Plaud Note Pro重磅登場!AI筆記神器 一鍵開啟人機協作工作新時代

AI筆記助手品牌Plaud在香港隆重推出全新力作——Plaud Note Pro。這款全球首個支援人類與AI實時協作的AI筆記助手，預示着我們未來工作模式的重大變革。早前產品發布會上，Plaud產品營銷和整合營銷負責人J.J. Kwan引用微軟2025年報告指出，高達八成員工感到時間精力不足，工作變得「混亂且零散」，為應對此挑戰，Plaud Note Pro應運而生。J.J. Kwan形容Plaud的產品定位時表示：「對行政總裁而言，Plaud就像一位能提供清晰洞見、協助作出重要決策的得力參謀長；而對於像你我一樣的專業人士，Plaud則是一位能協助處理會議記錄、摘要及後續跟進的工作夥伴。」



Plaud產品營銷和整合營銷負責人J.J. Kwan表示，我們將進入人機協作工作新時代。

Plaud Note Pro不只錄音 更是你的智能工作拍檔

你是否曾因會議內容繁雜而感到焦慮？是否苦惱於靈感稍縱即逝卻無從捕捉？Plaud Note Pro的出現，正是為了解決這些痛點。它不但延續了Plaud產品一貫卓越的錄音表現，更將「人機協作」推向了全新高度。

產品亮點逐個看：

智能「一鍵Highlight」：這是Plaud Note Pro最令人驚艷的功能。在會議或對話進行中，只需輕輕一按，就能實時標記關鍵內容。這不只是一個簡單的標籤，更是AI理解語境、提供更精準建議的關鍵。想像一下，當你在對話中聽到一個絕妙的點子，立即Highlight，AI就能即時為你整理成筆記，甚至拓展相關資訊，讓你的思考過程與AI同步，實現真正的無縫協作。

錄音室級收音x AI波束成形：Plaud Note Pro搭載4個高精度MEMS咪高峰，結合AI波束成形技術，提供長達5米的錄音範圍和錄音室品質的收音效果。無論是在嘈雜的咖啡廳，還是廣闊的會議室，都能清晰捕捉每個字句。

雙模式錄音，無縫切換：作為雙模式錄音技術的先驅，Plaud Note Pro能夠智能偵測是電話通話還是現場對話，無需手動切換，確保不錯過任何重要資訊。

50小時超長續航：連續錄音時長可達50小時，一次充電，輕鬆應對一周的會議和工作需求，徹底擺脫電量焦慮。

Plaud Intelligence AI引擎升級：整合OpenAI、Anthropic和Google最先進的LLMs，提供多模態輸入（音訊、文字、圖片、一鍵Highlight），讓AI能從更多維度理解對話語境，生成更全面、更有條理的摘要、思維導圖和待辦事項。

Ask Plaud強化功能： 透過最新的LLMs驅動，Ask Plaud能提供更值得信賴的答案，且每個答案都可追溯至原始錄音，確保資訊的準確性。新增的智能建議、跨檔案搜尋和答案儲存功能，讓你的知識管理更加得心應手。

Plaud Note Pro的推出，不單單是一款產品的迭代，更是對未來工作方式的一次大膽預演。正如Plaud聯合創辦人兼行政總裁許高所言：「我們深信對話蘊含豐富的智能。」透過Plaud Note Pro，每一次對話的價值都能被充分發揮，每一個靈感都能被精準捕捉，讓我們的工作效率全面提升，真正實現與AI的智慧共舞。

Plaud Note Pro售價為$1,399，大家現可透過Plaud官方網站預訂，豐澤TechLife、衛訊Wilson、蘇寧 Suning、友和Yoho、機場 Nobletime、Metapod、CSL、Zpilot同步有售。

除了購買硬件外，為配合不同用戶的需要，Plaud亦提供三種不同的AI服務訂閱計劃，分別是入門計劃（Starter Plan）、專業計劃（Pro Plan）和企業計劃（Enterprise Plan）。為慶祝新品上市，凡於2025年10月9日至11月9日期間經官方渠道購買的用戶，更可獲贈三個月 Plaud Pro Plan AI服務。

Plaud官網：https://hk.plaud.ai/pages/plaud-note-pro

(資料及相片由客戶提供)