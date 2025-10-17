科技園「AI+」策略發展INNOPOLE　目標成香港未來經濟增長引擎

AI創新科技左右全球大局發展，香港當然要乘勢而上，政府於去年《施政報告》提出，將北部都會區新田科技城213公頃用地當中的20公頃交付科技園公司發展及營運，預計於26/27年起陸續交付，而今年《施政報告》更提出今年內將公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，可見有關計劃受到高度重視。



科學園公司主席查毅超及新上任的行政總裁黃秉修昨（15日）與傳媒茶聚。查毅超表示，新田園區日後將以「AI+」為核心策略，推動前沿產業發展，協助不同產業利用AI升級轉型，為香港帶來實質經濟增長，目前正與不同潛在合作者溝通，待政策出台後即制訂具體發展策略。



行政總裁黃秉修於今年8月上任後首次會見傳媒，他表示明年起將接收首階段2.5公頃用地，用於興建創科大樓、人才公寓、低空經濟區等設施。園區日後將採用公私營合作模式開發，期望吸引不同規模的科企落戶，現時已接獲逾20間企業和投資者的意向書，目前正與數間公司深入商討中，期望未來數月能與相關機構簽署合作協議。



科技園公司將新田園區科技園公司命名為「INNOPOLE」，查毅超解釋「INNOPOLE」意指「定針」，有穩定和方向性的意思，期望園區可讓科企穩定發展，帶領香港成為國際創科中心。為此科技園公司已成立諮詢委員會，成員包括董事會成員、管理團隊及業界人士，盡早規劃園區發展。

打造「AI+」創新園區 為香港帶來更多實質經濟增長

科技園公司主席查毅超表示，新田園區佔地20公頃，採用「AI+」核心發展策略，目標是令園區能為香港帶來實質經濟增長。（鄭子峰攝）

查毅超表示，香港作為國際高端人才交流匯聚地，並且在法制、知識產權保護、科研實力等方面具備獨特優勢，期望未來科學園「在新田科技城擔當領頭作用，打造『AI+』的創新園區，令到園區成為香港未來經濟增長的一個重要引擎，為香港帶來更多實質的經濟增長。」

科技園公司行政總裁黃秉修表示，日後將透過「AI+」策略賦能不同產業升級轉型，推動生命健康科技、新材料、新能源、微電子及電子等前沿產業，同時會利用本港優勢，提供彈性方案，吸引本地、內地與全球各地的企業和人才落戶香港，並且協助這些創科企業透過科研，將創新意念轉化成商品大規模生產，建立產業鏈，期望新田園區期日後成為香港創科熱點，提升香港作為全球創科樞紐的領導地位。

科技園公司行政總裁黃秉修表示，未來新田園區將採公私合營模式，加快建設和吸引不同企業、投資者參與園區發展。（鄭子峰攝）

公司合營商業模式 首階段開發創科大樓等設施

談及新田園區的發展模式和現時進度，黃秉修稱，「園區未來將採取公私合營商業模式，加速啟動建設及善用資源，吸引不同類型的企業及投資者參與園區發展。」日後新田園區將分階段發展，預期在2027年首先開發2.5公頃用地，項目包括創科大樓、人才公寓以及智慧城市基建，當中包括低空經濟區、邊緣運算等設施。

已接獲逾20份參與意向書 持續接觸不同潛在合作者

科技園公司於今年6月透過顧問向市場收集參與計劃意向，接獲超過20份來自不同企業及投資者表示有意參與，現時正與多間機構商討不同方法、不同合作模式方案。黃秉修期望，未來數月能與相關機構簽署合作文件，當中涵蓋高效能運算、創科培育加速器、樂齡科技等項目。

吸引不同規模科企落戶 發展完整生態圈

科技園公司主席查毅超認為，發展創科需政府在政策上拆牆鬆綁，為創科企業發展提供彈性，政府將於今年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，勾劃具體發展藍圖，日後科技園會配合藍圖發展新田園區。（鄭子峰攝）

查毅超補充，未來期望園區能吸引國際級創科企業、本港內地創科企業集團，以至中小型科企落戶，發展完整的創科生態圈，目前正積極接觸不同潛在合作者了解需求，而非待政府推出《發展概念綱要》後才行動。

他又稱，發展創科需要政府政策拆牆鬆綁配合，而即將推出的《發展概念綱要》，將具體說明相關安排，以及整個新田科技城的發展藍圖，屆時科技園公司將因應政策和科企需要，制定具體發展方案，日後規劃園區時會考慮到與環境共融，不會用盡容積率，同時強調會加快發展步伐。