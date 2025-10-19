天氣預報｜天文台預測香港明天會打風嗎？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲。明早氣溫約25度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。晚上有幾陣雨，市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，晚間離岸及高地風勢逐漸增強，海有大浪及湧浪。隨後兩三日風勢持續頗大，多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢較為頻密。星期二至星期四市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。(更新至10月19日下午05時46分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約30.9度，最高溫度33度，最低溫度27度，相對濕度為百分之64。

高空反氣旋正為華南帶來大致良好的天氣。本港方面，下午多處地區氣溫上升至33度左右。此外，一股東北季候風正影響廣東，預料沿岸地區風勢會在今晚增強。在下午四時，熱帶風暴風神集結在東沙之東南偏南約620公里，預料向西北移動，時速約26公里，橫過南海中北部。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號。預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨著風神在明日（10月20日）逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為23度，相對濕度為百分之55-90%。明天大致多雲。日間短暫時間有陽光，晚上有幾陣雨，氣溫顯著下降。海有大浪及湧浪。明天的紫外線指數為6，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由10月20日至10月28日，香港會一股強烈東北季候風會在未來數日持續影響華南。熱帶氣旋風神會在明日橫過南海中北部，逐漸靠近廣東沿岸。在季候風及風神的共同影響下，未來數日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有大浪及湧浪。受季候風影響，風神會在星期二開始轉向西南方向移動並減弱。隨著風神遠離廣東沿岸，本週後期該區天色較為明朗，日間氣溫回升。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫