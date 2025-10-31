Shell推可再生柴油R33助減碳三成　商用車「唔使改裝」即用

香港致力於在2050年前實現碳中和，日前在能源轉型上又邁出重要一步。Shell（香港蜆殼有限公司）正式在香港推出兩款嶄新的低碳燃料：Shell可再生柴油，以及Shell可再生混合柴油R33，為本地商用車隊及企業提供「即用型」的綠色能源方案，旨在不增加額外資本成本的前提下，協助各行各業實踐減碳目標。



甚麼是可再生柴油？減碳高達90%！

在全球應對氣候變化的浪潮下，尋找傳統化石燃料的替代品已是刻不容緩，而今次Shell引入的「可再生柴油」，正是一種高品質的氫化植物油（Hydrotreated Vegetable Oil，簡稱HVO）。這種燃料由100%可再生的生物成分組成，例如使用過的食用油、大豆、動物脂肪甚至廢棄原料。與不含生化柴油成份的EN590普通柴油相比，其最顯著的優勢在於能減少高達90%的二氧化碳當量（CO2e）排放。

對於運輸及建築等依賴柴油引擎的行業而言，最大的好處是其「無痛過渡」的特性。Shell可再生柴油完全兼容現有的柴油引擎，企業無需對車輛進行任何改裝或額外投資，便可直接替代傳統柴油使用，實現即時的環保效益！香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士指出，今次Shell推出可再生柴油，是香港能源轉型路上的重要里程碑，「我們希望透過創新燃料方案，協助客戶在不影響性能、亦不增加資本成本的情況下實現減碳目標！」

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士指出，今次Shell推出可再生柴油，是香港能源轉型路上的重要里程碑。

混合柴油R33登陸青衣油站 建築公司車隊率先採用

為配合市場需要，Shell同步推出了「可再生混合柴油R33」，當中含有高達33%的可再生成分，同樣符合EN590標準，並且能減少高達30%的二氧化碳當量排放。更重要的是，這款產品已率先在Shell青衣加油站向商用車隊提供，適合用於陸路交通工具。

本地企業友盟建築材料有限公司宣布，其車隊將成為全港首支採用Shell可再生混合柴油R33的隊伍。該公司環境、社會及管治主管胡兆基先生表示，公司自2016年起已在Shell油站使用生化柴油B5，是次升級至R33，旨在進一步減少企業營運對環境的影響。「採用Shell可再生混合柴油R33不僅能有效降低碳排放，亦符合我們對可持續發展的長遠承諾。這項轉變不僅是技術上的升級，更是我們企業責任的體現。」胡先生續表示，選擇Shell是因為其在可持續燃料技術方面的領先地位，以及穩定的本地供應和專業支援，讓公司能安心推進綠色轉型，同時保持營運效率。

蜆殼車隊咭及工業燃油部總監鄧肇椿先生、友盟建築材料有限公司環境、社會及管治主管胡兆基先生及採購及行政經理李步正先生主持 Shell青衣加油站啟用儀式。

隨著可再生柴油已在歐洲及加拿大等市場獲廣泛應用並取得正面回饋，是次引入香港，無疑為本地市場提供了一個實用且高效的低碳能源選項，有助香港朝著2050年碳中和的目標進發。

