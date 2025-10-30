逆女弒母分屍！肢解成6塊藏洗衣機及垃圾桶　AI扮聲偽裝母仍在生

厄瓜多爾發生震驚社會的弒母分屍案，當地49歲女子早前去完家庭聚會後失蹤，家屬報警後逾10天找不到人。其後女子住所的鄰居報警，指該單位傳出異味，警方入屋調查後發現女子已被謀殺肢解成6份，殘肢分別塞入洗衣機及垃圾桶內，全部出現腐爛，現場還有不少工具及經過徹底清潔的痕跡，相信兇手有計劃地殺人分屍。



死者女兒看到母親腐屍照後崩潰承認殺人，聲稱涉及金錢糾紛，但警方認為另有原因，調查時又發現疑兇曾用AI模仿母親的聲音，向親人及警方發訊息，甚至曾喬裝成母親到日租公寓，刻意被閉路電視拍下，意圖誤導警察。



警方指疑兇看到母親屍體照片後承認殺人，案件仍在調查。（警方圖片）

死者出席家庭聚會後失蹤

外媒報道，事發於10月5日，厄瓜多爾49歲女子克魯茲（Martha Cecilia Solís Cruz）在和家人聚餐後失蹤，其前夫和兒子報案。克魯茲和32歲女兒索利斯（Andreína Lamota Solís）同住在瓜亞多爾（Guayaquil）社區公寓，警方初步調查，確認克魯茲最後被人目擊畫面，正是該場家庭聚會結束後。

鄰居報案稱單位傳異味 揭死者被肢解成6份

直至10月16日，母女同住的公寓有鄰居報警，指大廈有單位傳出異味，警方入屋搜查，發現克魯茲已被殺及肢解成6份，表面被灑上鹽及清潔劑，但已全數腐爛。

警方入屋搜查，發現死者被肢解成6份，現場已經過清潔處理，疑有計劃地分屍。（網上圖片）

大量工具現場徹底清潔 疑有計劃地分屍

警方在單位內撿獲8把刀和電動刀、1台角磨機、1把砍刀、可卡因、電腦及手機，公寓牆壁及地板已徹底清潔，幾乎沒殘留血跡，推測她是有計劃地分屍。當地傳媒消息指，克魯茲的遺體分別被塞入洗衣機及藍色垃圾桶內。

家人曾報案指受害人失蹤，警方調查發現疑兇曾用AI假扮母親。（警方圖片）

女兒用AI偽造母親聲音誤導警方

警方在屋內質問索利斯，指遺體就在2人同住的房子內，並向她展示母親遺體的照片，她當場承認殺人，但調查發現更多可怕細節。警方發現索利斯曾利用AI偽造母親的聲音，發訊息給親人及警方，意圖誤導調查。

另外，警方發現她曾租下當地某大型住宅區內的日租公寓，卻曾穿起母親的衣物喬裝成母親進出，刻意被閉路電視拍下，但離開時穿上自己衣服作誤導。由於房間只租了1天，其母又有自己的居所，警方起疑下將閉路電視畫面展示給索利斯父親看，結果父親確認那是其女兒。

疑兇（右）殺母分屍，她聲稱涉及金錢糾紛。（網上圖片）

聲稱涉金錢糾紛 警懷疑另有原因

警方向索利斯展示其母親的腐屍照，她崩潰承認殺母，聲稱起因是金錢糾紛，但警方懷疑另有原因，可能涉及心理問題，其房間內還藏有1張銀行卡，屬於她幾年前曾失蹤的1位朋友，而其手機上有超過200GB的資料，包括搜尋如何處理屍體的紀錄，正交由鑑證專家分析。由於死者遺體被肢解腐壞，仍需驗屍作進一步分析。

當地傳媒報道，索利斯在3年多前曾捲入企圖謀殺案，當地有心理學家分析索利斯的行為，認為她表現得冷酷、精於算計、善於操縱，可能有反社會人格障礙。

（綜合）