綠置居2025揀樓更新│售出204伙　宏緻苑佔173伙　租置公屋賣10伙

【綠置居2024／綠置居2025／揀樓／九龍灣宏緻苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦柏苑／油塘高宏苑／上水清濤苑／租者置其屋／租置公屋】新一期「出售綠表置居計劃單位2024」（綠置居2024）以市值六折推售九龍灣宏緻苑2,576個新單位，實用面積由193至466平方呎，其中逾25%屬大單位，實用面積介乎450至466平方呎；各單位售價由115萬至349萬元，平均售價247萬元。房委會發言人表示：「按照約247萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為95%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額大約10,500元。」



同期亦推出約270個重售綠置居單位，包括來自鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑及上水清濤苑；另有新一批約350個公屋租置計劃回收單位供選購。



【綠置居2024最近5天銷情】

每日銷售數字由房委會提供

【2025年12月5日更新】

「綠置居2024」今天有284名申請者到場揀選單位，共賣出204個單位，其中宏緻苑佔173伙；重售綠置居單位今日賣21伙，租置公屋單位則賣出10伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,352伙

重售綠置居：183伙

租置公屋：219伙

仍可供選購單位數目合共：1,754伙

下個選樓日（12月8日）約有1,200名家庭申請者獲邀揀選單位。

九龍灣宏緻苑共2,576個單位，售價介乎約115萬至349萬港元。（董素琛攝）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間，提供2,576個單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

【2025年12月4日更新】

「綠置居2024」今天有225名申請者到場揀選單位，共賣出156個單位，其中宏緻苑佔130伙，屋苑3幢廈所有逾400呎的大單位已全售罄；重售綠置居單位今日賣11伙，租置公屋單位則賣出15伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,526伙

重售綠置居：204伙

租置公屋：229伙

仍可供選購單位數目合共：1,959伙

下個選樓日（12月4日）約有1,200名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月3日更新】

「綠置居2024」今天有169名申請者到場揀選單位，共賣出116個單位，其中宏緻苑佔96伙，屋苑3幢廈所有逾400呎的大單位已全售罄；重售綠置居單位今日賣11伙，租置公屋單位則賣出9伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,656伙

重售綠置居：215伙

租置公屋：244伙

仍可供選購單位數目合共：2,115伙

下個選樓日（12月4日）約有950名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月2日更新】

「綠置居2024」今天有230名申請者到場揀選單位，共賣出172個單位，其中宏緻苑佔150伙，重售綠置居單位佔10伙，租置公屋單位佔12伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,752伙

重售綠置居：226伙

租置公屋：253伙

仍可供選購單位數目合共：2,231伙

下個選樓日（12月3日）約有600名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月1日更新】

「綠置居2024」今天有232名申請者到場揀選單位，共賣出207個單位，其中宏緻苑佔184伙，重售綠置居單位佔3伙，租置公屋單位佔20伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,901伙

重售綠置居：236伙

租置公屋：265伙

仍可供選購單位數目合共：2,402伙

下個選樓日（12月2日）約有550名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年11月28日更新】

「綠置居2024」今天有190名申請者到場揀選單位，共賣出171個單位，其中宏緻苑佔149伙，重售綠置居單位佔6伙，租置公屋單位佔16伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：2,086伙

重售綠置居：239伙

租置公屋：285伙

仍可供選購單位數目合共：2,610伙

下個選樓日(12月1日)約有450名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年11月27日更新】

「綠置居2024」11月27日選樓第二天有179名申請者到場揀選單位，共賣出174個單位，其中宏緻苑佔141伙，重售綠置居單位佔10伙，租置公屋單位佔23伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：2,235伙

重售綠置居：245伙

租置公屋：301伙

仍可供選購單位數目合共：2,781伙

下個選樓日(11月28日)約有360名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年11月26日更新】

「綠置居2024」11月26日選樓首天今天有256名申請者到場揀選單位，共賣出224個單位，其中宏緻苑佔200伙，重售綠置居單位佔7伙，租置公屋單位佔17伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：2,376伙

重售綠置居：255伙

租置公屋：324伙

仍可供選購單位數目合共：2,955伙

下個選樓日(11月27日)約有320名家庭申請者獲邀揀選單位。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片／梁鵬威攝）

綠置居2024只有九龍灣宏緻苑一個新屋苑，共有2,576個單位。（政府新聞處圖片）

綠置居2024揀樓須知1：揀樓次序

各類別申請者的選樓次序如下：

1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

2）參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者

3）其他家庭申請者

4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

5）其他1人申請者



綠置居2024揀樓須知2：轉讓限制