綠置居2025│單身人士首天揀樓 賣出153個單位 宏緻苑佔126伙
【綠置居2024／綠置居2025／揀樓／九龍灣宏緻苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦柏苑／油塘高宏苑／上水清濤苑／租者置其屋／租置公屋】新一期「出售綠表置居計劃單位2024」（綠置居2024）以市值六折推售九龍灣宏緻苑2,576個新單位，實用面積由193至466平方呎，其中逾25%屬大單位，實用面積介乎450至466平方呎；各單位售價由115萬至349萬元，平均售價247萬元。房委會發言人表示：「按照約247萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為95%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額大約10,500元。」
同期亦推出約270個重售綠置居單位，包括來自鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑及上水清濤苑；另有新一批約350個公屋租置計劃回收單位供選購。
【綠置居2024最近5天銷情】
每日銷售數字由房委會提供
【2025年12月29日更新】
「綠置居2024」今天開始安排「一人申請者」揀樓，有216名申請者到場揀選單位，共賣出153個單位，其中宏緻苑佔126伙；重售綠置居單位今日賣17伙，租置公屋單位亦賣出10伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：492伙
重售綠置居：92伙
租置公屋：97伙
仍可供選購單位數目合共：681伙
所有家庭申者今天完成選樓，下個選樓日（12月30日）約有1,100名「一人申請者」獲邀揀選單位。
【2025年12月23日更新】
「綠置居2024」今天有349名家庭申請者到場揀選單位，共賣出80個單位，其中宏緻苑佔57伙；重售綠置居單位今日賣15伙，租置公屋單位亦賣出8伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：618伙
重售綠置居：109伙
租置公屋：107伙
仍可供選購單位數目合共：834伙
所有家庭申者今天完成選樓，下個選樓日（12月29日）約有800名「一人申請者」獲邀揀選單位。
【2025年12月22日更新】
「綠置居2024」今天有270名申請者到場揀選單位，共賣出64個單位，其中宏緻苑佔42伙；重售綠置居單位今日賣8伙，租置公屋單位亦賣出14伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：675伙
重售綠置居：124伙
租置公屋：115伙
仍可供選購單位數目合共：914伙
下個選樓日（12月23日）約有4,000名家庭申請者獲邀揀選單位。
【2025年12月19日更新】
綠置居2024」今天有270名申請者到場揀選單位，共賣出67個單位，其中宏緻苑佔53伙；重售綠置居單位今日賣8伙，租置公屋單位亦賣出6伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：717伙
重售綠置居：132伙
租置公屋：130伙
仍可供選購單位數目合共：979伙
下個選樓日（12月22日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。
【2025年12月18日更新】
「綠置居2024」今天有234名申請者到場揀選單位，共賣出54個單位，其中宏緻苑佔43伙；重售綠置居單位今日賣5伙，租置公屋單位亦賣出6伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：770伙
重售綠置居：140伙
租置公屋：136伙
仍可供選購單位數目合共：1,046伙
下個選樓日（12月19日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。
【2025年12月17日更新】
「綠置居2024」今天有241名申請者到場揀選單位，共賣出46個單位，其中宏緻苑佔33伙；重售綠置居單位今日賣6伙，租置公屋單位亦賣出7伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：813伙
重售綠置居：145伙
租置公屋：142伙
仍可供選購單位數目合共：1,100伙
下個選樓日（12月18日）約有3,000名家庭申請者獲邀揀選單位。
【2025年12月16日更新】
「綠置居2024」今天有235名申請者到場揀選單位，共賣出58個單位，其中宏緻苑佔37伙；重售綠置居單位今日賣9伙，租置公屋單位亦賣出12伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：846伙
重售綠置居：151伙
租置公屋：149伙
仍可供選購單位數目合共：1,146伙
下個選樓日（12月17日）約有2,700名家庭申請者獲邀揀選單位。
【2025年12月15日更新】
「綠置居2024」今天有170名申請者到場揀選單位，共賣出46個單位，其中宏緻苑佔32伙；重售綠置居單位今日賣7伙，租置公屋單位亦賣出7伙。
目前剩餘單位包括：
宏緻苑：883伙
重售綠置居：160伙
租置公屋：161伙
仍可供選購單位數目合共：1,204伙
下個選樓日（12月16日）約有2,500名家庭申請者獲邀揀選單位。
綠置居2024揀樓須知1：揀樓次序
各類別申請者的選樓次序如下：
1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後
2）參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者
3）其他家庭申請者
4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後
5）其他1人申請者