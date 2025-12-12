滙豐與Glassbox AI 合作 探索AI手語工具的用例 以推動無障礙金融

香港於2024年的詐騙案數目多達4.4萬宗創歷史新高，損失金額高達91.5億港元，可見社會大眾面對詐騙案的風險日益增加。不過聽障人士往往因為資訊隔閡，更容易成為詐騙目標。



滙豐與科技園初創公司「Glassbox AI」合作，探索有關文字轉手語AI工具的線上用例，以提升數碼無障礙服務。在剛結束的香港金融科技周，滙豐的團隊於活動現場展示了滙豐網頁的『網絡安全與詐騙防範中心』版面，加入了香港手語翻譯影片，希望透過手語翻譯，為聽障人士提供關鍵防騙資訊，幫助他們避免損失，同時實現滙豐推廣普及金融的目標。為確保手語翻譯影片的準確性，特意邀請提供各項手語雙語培訓及溝通支援服務的語橋社資（SLCO）作為項目的顧問 。



本地手語翻譯資源不足 引入AI成關鍵

滙豐數碼體驗及無障礙總監 Malintha Fernando 解釋，聽障人士閱讀中文或英文的感覺就像一般人閱讀第二語言一樣，因此有需要將金融教育資訊翻譯成手語，即聽障人士的母語，為他們提供無障礙的銀行服務。

滙豐的線上「網絡安全與詐騙防範中心」提供的資訊以文字為主， 一般人閱讀當然沒有問題，但對聽障人士而言，有些資訊可能過於複雜並難以理解。滙豐數位體驗及無障礙總監 Malintha Fernando 指出，對很多聽障人士來說，手語才是他們的母語，中文或英文只是他們的第二語言。當他們閱讀複雜的文字資訊，有時候未必充份了解當中的內容 ，因此有必要提供手語翻譯版本，令他們更容易理解較為複雜的金融防騙資訊。

不過，現時全港只有約 50 至 60 名手語翻譯員，不足以應付社區的需求。滙豐數碼體驗及無障礙高級經理徐松年補充，不同地方都有當地的手語，例如香港就有香港手語，因此不能使用外地的翻譯資源。

滙豐與 Glassbox AI合作，探索有關文字轉手語AI工具，希望可以解決翻譯資源短缺問題。加上 Glassbox AI 的手語翻譯模組訓練由本地聽障人士進行，確保了翻譯的準確性及在地化。

滙豐攜手Glassbox AI推動數碼無障

Malintha Fernando 特別提到，滙豐的願景是成為全球最佳的數碼無障礙銀行，為殘疾人士及神經多樣性患者提供服務。與 Glassbox AI 的合作是邁向這一目標的重要一步，同時也為推動香港金融普惠及科技向善作出貢獻，希望此舉能夠啟發業界共同努力，推動整個行業共建數碼無障礙。

科技園提供支援 推動 Glassbox AI 快速發展

Glassbox AI 行政總裁 Tim Lo 於 香港金融科技周期間表示，公司在科技園的全方位支援下高速成長。

Glassbox AI是科技園旗下初創公司之一，在科技園的支援下快速發展。行政總裁 Tim Lo 指出，香港對手語翻譯有很高需求，現時 Glassbox AI 已經成功建立香港數一數二最大規模、最高質素的手語數據庫，背後有賴科技園的支援。

Tim Lo 於 香港金融科技周期間表示，科技園具有「超級聯絡人」的角色，為旗下初創公司聯繫不同合作機會，例如科技園本身已經與滙豐有不少合作機會，Glassbox AI 與滙豐正是透過科技園的生態圈而互相認識，從而開始討論合作。

滙豐與Glassbox AI 透過科技園的生態圈互相認識，共同推動數碼無障礙服務。圖左起為Glassbox AI 行政總裁 Tim Lo、滙豐數碼體驗及無障礙總監 Malintha Fernando 及滙豐數碼體驗及無障礙高級經理徐松年。

初創公司資源有限，科技園亦會提供重要的起始資源。Tim Lo 舉例，Glassbox AI 能夠建立具規模及質素的手語數據庫，正是因為科技園提供起始資金，以聘請聽障人士加入團隊。另外，公司需要大量的運算能力，以進行手語翻譯，科技園亦提供了相關的 GPU 資源。

科技園在資金、硬件、和商業技術上提供全面支援，使得 Glassbox AI 可以高速成長，甚至有機會與滙豐這類跨國大型企業合作，以彰顯科技推動社會發展的可能性。

科技園帶領20間園區公司參與香港金融科技周

科技園公司帶領 20 間園區公司參加「香港金融科技周 x StartmeupHK 創業節 2025」，Glassbox AI 是其中一間。園區公司會出席一系列活動，包括於科技園館展出解決方案、多場業界論壇、以及連繫初創與投資者的商業配對，展現銀行、金融服務及保險（BFSI）行業的變革力量，亦呼應香港同時作為國際金融中心及新興創科樞紐。

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，香港一直都能吸引國際資本及創科力量，全因熱誠與堅持。他又提到，科技園公司把握每個連繫創科與投資的機會，於今年金融科技週期間促成約150場商業配對。