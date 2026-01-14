科技園初創Aurabeat專利音波濾網　助東亞銀行節能減碳淨化空氣

面對氣候變化，推動可持續發展是全球各地的共同目標。本港專門研究空氣淨化技術的初創公司Aurabeat（雅弦科技）在香港科技園公司帶領下，參加香港金融科技周展示創科成果，同時尋找新合作機遇。



Aurabeat早前與東亞銀行合作，於該行旗下的德輔道中33號商業大廈進行試驗，並於今年完成第一階段項目，更換EcoSonic節能空氣濾網，協助大廈減低耗電量及碳排放。



本地創科公司Aurabeat與東亞銀行合作，完成第一階段EcoSonic節能空氣濾網安裝。圖（左起）Aurabeat首席技術長暨共同創辦人司徒健南博士、東亞銀行總經理兼營運處主管歐柏堅先生、東亞銀行高級可持續營運經理及組長張頌華先生及香港科技園首席創科生態發展總監柯志成先生。（鄭子峰攝）

成立於2017年的Aurabeat，是一家提供可持續通風和空氣處理解決方案的科技公司，EcoSonic是其一項自主研發環球專利技術，幫助建築物中央通風系統智能化。Aurabeat利用音波震動技術提升過濾懸浮粒子和細菌病毒的效能，濾網空氣過濾級別可媲美醫院與醫務所標準，既可改善室內空氣質素，亦同時節省電力。

Aurabeat獲科技園支援

作為一間初創公司，起步之初需要資金和客戶支持。Aurabeat成立初期正值新冠疫情，社會對空氣淨化設備需求甚殷。Aurabeat首席技術長暨共同創辦人司徒健南博士表示，當時公司「不僅成功存活下來，營業額更是迅速增長」，此外，「科技園公司利用自身資源及團隊介紹不少香港及其他地區的潛在客戶，並在籌集資金、財務、合約及法律等範疇給予Aurabeat建議和支援。」

司徒健南博士透露，Aurabeat現正專注研發製冷製熱節能技術，未來進入試驗階段時會尋求科技園公司協助，於建築物內試行及將技術產品化。（鄭子峰攝）

Aurabeat創辦人司徒健南博士：正研發製冷製熱節能技術

Aurabeat在科技園公司幫助下得以茁壯成長。司徒健南指出，Aurabeat成功吸引太古地產和基滙資本投資公司，拓展海外市場，同時加入了美國矽谷初創加速器Y Combinator，獲取更多營運資源。

司徒健南透露，Aurabeat現正專注研發製冷製熱節能技術，目前處於技術開發階段，未來進入試驗階段時會利用現有資源，尋求科技園公司協助，於建築物內試行及將技術產品化。

歐柏堅（右）指出，東亞銀行旗下德輔道中33號商業大廈今年完成第一階段Aurabeat EcoSonic通風濾網安裝，成功節能減碳。（鄭子峰攝）

東亞銀行：採用EcoSonic濾網，推進淨零排放工作

東亞銀行是其中一間採用Aurabeat EcoSonic技術的企業。該行總經理兼營運處主管歐柏堅說：「東亞銀行一向重視可持續發展，並承諾於2030年實現淨零營運排放。是次跟Aurabeat的合作，其新興減碳EcoSonic技術將可助本行更有效地推進淨零營運排放。此外，本行考慮到Aurabeat的技術不需要進行大型工程去改造現有建築物與機組，而只需更換空氣濾網，大大降低了成本，因此決定嘗試採用此方案。」

東亞銀行旗下的德輔道中33號商業大廈去年率先對Aurabeat EcoSonic技術進行試驗，並於今年完成第一階段EcoSonic空氣濾網的更換工程。按Aurabeat的數據顯示，與傳統的空氣濾網相比，每個空氣處理機組每年可為大廈節省約2,200度電，相當於減少約1,300公斤二氧化碳當量的碳排放。東亞銀行將按首階段的空氣濾網效能結果，進一步研究將此技術應用至其他物業。

東亞銀行旗下的德輔道中33號商業大廈今年已完成第一階段Aurabeat EcoSonic空氣濾網的更換工程。

科技園與東亞銀行BEAST合作促進金融科技發展

科技園公司致力推動創科發展，與東亞銀行金融科技平台BEAST緊密合作，為東亞銀行推薦具潛質的初創企業，探索金融科技領域的創新方案。雙方攜手促進技術交流及市場拓展，為金融科技生態圈注入更多活力，推動行業持續發展。

科技園帶領20間園區公司參與香港金融科技周

科技園公司帶領20間園區公司參加「香港金融科技周 x StartmeupHK 創業節 2025」，Aurabeat 是其中一間。園區公司會出席一系列活動，包括於科技園館展出解決方案、多場業界論壇、以及連繫初創與投資者的商業配對，展現銀行、金融服務及保險（BFSI）行業的變革力量，亦呼應香港同時作為國際金融中心及新興創科樞紐。

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，香港一直都能吸引國際資本及創科力量，全因熱誠與堅持。他又提到，科技園公司把握每個連繫創科與投資的機會，於今年金融科技週期間促成約150場商業配對。