科技園初創Fill Easy與保誠合作　AI連接政府數據5分鐘核實身份

保險公司處理客戶投保申請時，需先進行「了解你的客戶」（KYC）程序，認證客戶個人身份和核實犯罪記錄，以防不法分子盜用他人身份，防範洗黑錢、詐騙等金融犯罪，過程耗時甚久且涉及責任誰屬問題。



為解決問題，初創企業Fill Easy與保誠保險合作，利用AI科技接駁政府數據和資料庫，讓金融機構透過其平台核實客戶身份。以香港身份證為例，以往金融機構核實身份需時多達四天，而透過Fill Easy平台則只需5分鐘，大大節省核實時間。



Fill Easy的行政總裁及創辦人Matthew Lee表示，公司能與跨國保險公司，以及政府部門合作，有賴科技園公司的協助，未來打算將業務擴展至新加坡、阿聯酋等海外市場。



Fill Easy行政總裁及創辦人Matthew Lee於金融科技周期間指，Fill Easy的角色是企業與政府之間的「橋樑」，對接政府數據和商業機構，確保合法合規地將數據交給各大企業。

高效安全的身份驗證需求日增

Fill Easy行政總裁及創辦人Matthew Lee表示，金融機構進行KYC最關注的是風險責任誰屬。因此公司定位是擔當企業與政府之間的橋樑，協助商業機構以合法合規的方式，透過核對政府數據庫的資料認證客戶個人身份，利用科技助金融機構盡責履行KYC責任。

認證個人身份時間大減 特快驗證防詐騙

現時Fill Easy能連接香港政府及內地政府的數據庫，可處理犯罪紀錄或內地資產（破過產）等敏感數據，可核實假學歷、財富管理等方面的數據。以香港智能身份證作認證為例，客戶只需拍身份證作認證，5分鐘即知結果，比傳統方式需時四天大大縮短時間；而在內地認證內地身份證更可快至5秒。

核實客戶身份涉及個人私隱和數據安全問題，Matthew稱公司已取得ISO 27001資訊安全管理系統認證，符合政府最高標準，要求比銀行更高，有利公司與其他金融機構合作。

保誠集團大中華區域首席資訊科技總監林德軒指，保誠保險在電子投保平台 PRUSubmit中引入Fill Easy的方案，採用近距離無線通訊（Near-field Communication，簡稱「NFC」）技術，令投保流程更快更準確。

保險公司引入方案 優化投保流程客戶體驗

保誠保險已在電子投保平台引入Fill Easy的方案，保誠集團大中華區域首席資訊科技總監林德軒（Sam Lim）指出，公司是全港首家將「智方便」整合至數碼申請流程的保險公司，利用首創的客戶身份驗證方案，採用近距離無線通訊（Near-field Communication，簡稱「NFC」）技術優化投保流程。

林德軒表示，客戶只需將支援NFC的身份證明文件，輕觸具備安全NFC功能的設備，即可透過應用程式介面由授權法定機構進行身份核實，安全準確。此方案結合簡易介面與自動化後台流程，系統採用加密數據進行即時安全驗證，有效降低欺詐風險，讓客戶享受更流暢快速、更準確的申請過程。

Fill Easy行政總裁及創辦人Matthew（左）指今次能與業界龍頭保誠保險合作，是經科技園穿針引線，認為科技園的強大網絡有助新成立的初創公司在港發展。（鄭子峰攝）

科技園成關鍵中介 打通政府及商界網狀

香港科技園公司早前率領20間園區公司參與「香港金融科技周2025」，透過展覽、論壇及簽署監管科技合作備忘錄，展現金融與創科融合的變革力量。

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，香港是吸引國際資本與創科力量的磁石，成功連繫資本與創新，驅動行業變革。

Matthew表示，有賴科技園作為「關鍵中介」穿針引線，公司能與跨國企業合作，讓公司更容易獲得其他企業信任。同時在科技園公司的支持下，Fill Easy成功與香港政府和內地政府建立合作關係，有助擴展業務至海外，例如阿聯酋和新加坡。