科技園初創FCC Analytics推AI反洗黑錢監測系統 多間金融機構採用

面對洗黑錢等全球化金融罪案日益猖獗，各地政府均加強監管規例，要求金融機構嚴防洗黑錢。現時金融機構會利用監測系統，嘗試及早找出可疑交易和資金流向個案，但現有系統發出的可疑交易警報有多達九成屬誤鳴，未能有效助金融機構辨識可疑個案。



香港金融科技初創公司FCC Analytics針對相關誤鳴情況，研發出AI反洗黑錢監測系統，利用AI技術助金融機構找出可疑交易，比現有系統可減少多達六成誤鳴警報，讓金融機構合規團隊可集中資源處理真正高風險個案。



香港科技園公司早前於「香港金融科技周2025」率領20間園區公司展出，展出八大科技領域創新方案、簽署香港首個 Regtech（合規科技） 協作平台備忘錄。FCC Analytics在科技園公司帶領下參展，並與多間大型金融機構簽署合作備忘錄，將技術推出市場。有參與機構形容今次是前所未有的合作，期望借助公司的技術，有助應對現時快速多變的經營環境。



金融機構交易量激增 推AI監測系統重數據安全

FCC Analytics創辦人兼行政總裁周偉光表示，現時網上金融大行其道，每日涉及大量客戶交易轉帳，現有的傳統規則模型監測系統已無法應付金融機構所需，而且現有系統每日會發出大量洗黑錢警報，但當中九成以上均是誤鳴或虛假警報，令金融機構合規團隊難以找出真正可疑個案深入追查。

周偉光稱，監測系統無可避免需觸及金融機構客戶資料，由於當中涉及數據安全問題，因此公司只會在金融機構所提供的環境下訓練AI模型，嚴格遵守「數據不出境」的規條，不會將客戶數據帶走。他表示，公司監測系統比傳統系統可減少35%至60%的誤報，視乎客戶的數據質量，有助金融機構合規團隊集中處理真正高風險的警報。

不過科技日新月異、犯罪分子洗黑錢手法層出不窮，監管科技公司也需想辦法與時並進。周偉光稱，目前各金融機構需保護客戶私隱，不能將數據與外界分享，但日後希望能促成不同金融機構在不洩露客戶私隱的前提下，互相分享情報，例如不法分子的帳戶特徵、可疑洗黑錢交易模式等，全面提升整個金融業防範洗黑錢的能力。

FCC Analytics是科技園公司與AWS共同孵化計劃的初創公司之一，早前在科技園公司和AWS的代表見證下，與多間大型金融機構簽署合作備忘錄，將產品推出市場內地應用。

與多間大型金融機構簽合作備忘錄 建合規科技創新實驗室

香港科技園公司於「香港金融科技周2025」率領20間園區公司展出，並促成約150場商業配對，並於展出八大科技領域創新方案、簽署香港首個 Regtech (合規科技) 協作平台備忘錄、及舉行多場業界論壇，分享多項針對銀行、金融服務及保險（BFSI）行業的創新方案及最新資訊。

FCC Analytics作為科技園與AWS共同孵化的初創公司，早前隨團參加香港金融科技周時與富途證券、HashKey、livi bank簽署合作備忘錄。根據合作備忘錄，FCC Analytics將與AWS共同合作建立「合規科技創新實驗室」，設立沙盒測試AI模型以推動合規科技，而三間合作金融機構亦會參與其中，令科研成果能夠真正落地應用。

FCC Analytics的AI反洗黑錢監測系統獲多間金融機構採用，當中包括香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange。HashKey集團合規主管駱振升（右）表示，期望系統能滿足虛擬資產交易的獨特需求。

香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange，是FCC Analytics的客戶之一。HashKey集團合規主管駱振升形容，今次集合銀行、券商、交易所等金融機構共同參與合作屬前所未有。他以公司為例，有別於傳統金融業，虛擬資產例如加密貨幣瞬息萬變，無論產品抑或客戶的交易行為都可以迅速轉變，對公司風險管理和監管系統構成巨大挑戰，期望AI監測系統能滿足行業獨特需求，助團隊主動找出潛在違規者。

科技園助促成與金融機構合作

周偉光表示，無論是AWS的雲端技術支援，以至與多間金融機構簽署合作備忘錄，均由科技園一手促成合作，助公司持續發展。科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，香港是吸引國際資本與創科力量的磁石，成功連繫資本與創新，驅動行業變革。FCC Analytics的成功案例，足證科技園一直全方位支援園區公司成長，特別是憑藉其公私營機構網絡，促成旗下初創公司與企業合作，助初創企業取得成功。