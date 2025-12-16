科技園AWS聯合孵化計劃 助初創技術落地商品化 推動業界科技轉型

香港作為亞太區金融中心，一直致力培育初創公司發展新技術。在香港科技園公司與 AWS （Amazon Web Services）的共同孵化計劃下，監管科技方案的本地初創公司FCC Analytics，成功把人工智能（AI）反洗黑錢系統方案推向市場，獲本港多間金融機構採用，並在AWS 的支援下，於香港金融科技周期間與合作伙伴簽署合作備忘錄，啟動香港首個本土合規科技平台「合規科技創新實驗室」。



這次合作正是「共同孵化計劃」的成功例子，助初創把創新技術從試點邁向商品化，透過匯聚全球雲端龍頭與金融機構，將合規挑戰轉化為可快速擴展的解決方案。



這個創新實驗室為金融機構提供「沙盒」進行反洗黑錢測試，讓原本需時三至四個月的方案試驗縮短至一小時內完成，為本港金融科技發展的開創最新里程碑。科技園公司表示，這種初創、科技巨頭、銀行等跨領域合作，有助將科技輸出海外，擴大香港金融科技生態圈。



科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，過去兩年科技園與 AWS共同推動的共同孵化計劃，已有超過二百間初創參與，其中一半為 AI 公司。計劃會為本港初創企業提供雲技術支援、AI機械學習指導及客戶渠道等，協助他們把AI概念轉化為市場創新商品，並開拓國際市場。

作為亞洲獨特且提供端到端支持的旅程共同孵化計劃，科技園公司專注於通過其「FUEL」四大核心支柱以實現切實的商業成果：Follow持續跟進、Upskill技能拓展、Expose市場曝光、Link資源連結。該計劃提供從概念、開發、試驗、籌資到商品化的全程支持，加速整個創新旅程。

他續指，這個共同孵化計劃結合三大優點：初創企業的靈活和速度、嚴謹的企業管治，以及雲端技術的強大韌性。「AWS 提供安全的雲端基礎設施，而科技園則結連初創與業界，就如我們助 FCC 等與金融機構聯繫起來，為初創提供測試場景，把創新方案優化並推出市場。」

是次 FCC Analytics 的成功案例，正是「FUEL」框架的具體實踐。在「Follow」方面，科技園團隊主導與AWS生態系統團隊的對接，為初創爭取更多資源加速方案研發；在「Upskill」方面，AWS為初創提供技術顧問與培訓，助FCC Analytics有效運用如SageMaker和Bedrock等工具進行產品開發。此支援加速了從定義問題到試點方案，再到落地市場擴展的每一步。

創新實驗室成效顯著 金融機構一小時即可完成測試

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤（中）表示，初創、科技巨頭和金融機構的跨領域合作有助擴大香港金融科技生態圈。FCC Analytics 聯合創辦人及行政總裁周偉光（左）、聯合創辦人及首席企業發展總監鄧志遠 (右)（鄭子峰攝）

香港科技園公司早前率領20間園區公司參與「香港金融科技周2025」，透過展覽、論壇及簽署監管科技合作備忘錄，展現金融與創科融合的變革力量。活動當日，FCC Analytics 與富途證券、HashKey Digital Asset Group 及 Livi Bank 簽署合作備忘錄，正式啟動「Regtech Innovation Lab」(合規科技創新實驗室)，打造首個本土合規科技平台。

粘清澤表示，很高興與AWS共同孵化下，FCC Analytics 能與業界機構成立一個針對監管科技的「合規科技創新實驗室」，這次合作亦正體現科技園與AWS共同孵化計劃的特色。

他表示，是次合作FCC Analytics利用AWS提供的工具，例如機器學習平台，再配合FCC Analytics的模型和產品，為銀行或金融機構等客戶提供「沙盒」環境進行反洗黑錢分析測試，讓以往一般需時三至四個月的測試，能縮短至一小時內完成概念驗證（POC） 。

FCC Analytics 聯合創辦人及行政總裁周偉光稱，在傳統流程下，金融機構若要測試一套新反洗黑錢系統，需先採購及安裝伺服器，單是內部程序已可能耗時三個月以上，實驗室的出現則可大幅降低這種門檻，使銀行在無需投入硬件成本的情況下即時測試不同方案。

FCC Analytics聯合創辦人及首席企業發展總監鄧志遠補充，在共同孵化計劃下，是次由AWS 工程師負責架構審查，而科技園則負責居中協調FCC與金管局及證監會的溝通，「目標是透過數據驅動的遠見，進一步擴大效益」。

跨領域合作推動香港技術走向國際

對FCC Analytics而言，與AWS的合作不單是在技術層面帶來裨益，更有助FCC Analytics邁向國際。周偉光說，AWS作為全球領先的雲端平台，在資訊保安、合規審查等方面均設有嚴格要求，FCC Analytics能夠與AWS的合作，已是對產品質素及安全性的肯定。

AWS 在澳洲、新加坡等市場具備完善銷售網絡，FCC Analytics可透過 AWS 線上商店快速接觸潛在客戶，加速拓展海外市場並提升國際金融機構對其方案的信心。因此，他非常感激科技園公司推動此次合作，加速 FCC 與 AWS 達成合作意向，讓 FCC Analytics能更快捷地完成從概念驗證到產品落地的過程。

粘清澤形容，共同孵化計劃可作為其他具影響力行業的藍本。「科技園已於生物科技及機械人技術領域引入同一孵化模式，透過與國際科技巨企共同孵化初創，加速本地創新，助力初創公司提供進軍國際市場。」

他續稱，在共同孵化計劃以外，還有一個被視為進階版的「共同企業加速計劃」 (Co-Acceleration) ，合作夥伴與科技園共同投資於具潛力的初創，用於海外擴展或進一步融資，加速企業成長。

這次成功的合作充分展現科技園「FUEL」共同孵化框架的成效。從資源對接、能力提升到市場拓展與產業連結，這套結構化的方法為初創提供從概念驗證至市場應用的完整支援，是推動創新意念從實驗室走向市場的關鍵動力。

隨著全球金融活動數碼化加速，金融科技正在成為香港發展的核心力量。這種初創、科技巨頭、金融機構等跨領域合作，將有擴大和加速香港金融科技生態圈融合，類似的創科合作更能強化香港作為國際金融科技中心的地位，促進金融科技業的穩健發展，亦能為本港創造更多技術落地、人才培育及產業升級的新機遇。