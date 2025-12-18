升級版平安鐘│樂齡初創推家居感應收集數據　長者異常即通知家人

本港人口結構漸現老齡化，近年本港出現多宗長者「孤獨死」案例，引起社會關注獨居長者家居安全。有初創公司在樂齡科技博覽暨高峰會展出「升級版」平安鐘，透過在長者家中安裝雷達和各種感應器，收集長者在家中的日常活動、有否跌倒和身體狀況，將數據上傳平台並利用AI系統進行分析。若發現長者出現異常情況，系統將會向家人、社工或支援中心發出提示，讓外界可即時聯絡長者，及時跟進情況，可望減少意外事故發生。



科技園率創科企業45公司參展 數目比去年增三成

科技園公司協辦「樂齡科技博覽暨高峰會」2025，率領45間園區公司展示近50款創新方案。

樂齡科技博覽暨高峰會於11月20至23日舉行，是次高峰會由特區政府和社聯主辦、科技園公司協辦。今年香港科技園公司（科技園公司）以「銀髮樂活．創科連繫」為主題，率領45間園區科企參展，數目較去年增加三成。

香港科技園公司行政總裁黃秉修於開幕禮致辭時表示：「科技園肩負起推動生命健康科技發展、讓香港樂齡創新走向全球的責任。我們的創科生態圈裡面，為創科企業提供了研究和產品化的全方位支持，最重要的是將科研成果落地推進市場，讓大眾市民可以受惠。」

香港科技園公司行政總裁黃秉修於開幕禮致辭時表示，隨著香港步入超老齡社會，銀髮經濟是大勢所趨，現時香港科技園公司社群有75間企業從事樂齡科技相關的研究，科技園亦支持了12間獨角獸企業。

「升級版」平安鐘：家居感應器收集數據 異常即通知家人

科技園園區公司宏睿科智，今年於博覽展出智慧家居安全設備及智慧照護平台（HATS），公司樂齡科技及應用推廣專員Peter Leung表示，系統設有多款感應器和防跌偵測雷達，包括開關門感應器、雪櫃門感應器、煙霧感應器、防水浸感應器等，用戶可按需要在家中不同設備上安裝。

宏睿科智今年於博覽展出智慧家居安全設備及智慧照護平台（HATS），平台透過家中的感應器收集長者生活數據，若發現異常可透過手機APP通知家人聯絡長者。

各個感應器所收集數據後，會透過網絡上傳系統平台交由AI分析。若發現長者有異常情況，例如多日沒有開門外出、多日沒有打開雪櫃，又或是長者長時間留在原地，系統即會透過手機應用程式通知家人或社工，亦可接駁支援中心，由當值人員即時跟進。

已與本地網絡供應商合作推出市場

宏睿科智樂齡科技及應用推廣專員Peter Leung（左）及行政總裁Rayman Wong。Peter表示，期望透過系統能讓外界及早介入和跟進長者需要，避免悲劇發生。

Peter表示，現時為長者而設的智能家具或平安鐘，往往需靠長者主動求助；而新系統則進化至只要長者出現異常情況，家人、社工可及早聯絡跟進，及早介入以避免悲劇發生。

現時公司已與本港一間網絡供應商將相關服務推出市場，費用視乎所需服務而定。以透過應用程式通知家人長者異常情況的服務為例，連同偵測雷達和上網服務，每日費用約為十多元。

AI言語治療APP 助口齒不清中風病人溝通康復

今年在科技園公司展區內，首次展出兩款言語治療解決方案。現時不少長者經歷中風等損傷疾病後會出現言語不清的情況，需接受言語治療，其中健聲科技推出手機應用程式，提高言語治療服務效率。

健聲科技的手機應用程式是為言語障礙患者提供的客制化方案。負責項目的中文大學系統工程與工程管理學系助理教授吳錫欣表示，系統專為因中風、柏金遜症，或其他腦部損傷所導致出現言語障礙或發音不清人士而設。

負責項目的中文大學系統工程與工程管理學系助理教授吳錫欣表示，手機應用程式主要針對因中風、柏金遜症，或其他腦部損傷所導致出現言語障礙或發音不清人士而設，系統利用AI語音重建技術，將不清楚發音透過應用程序記錄，再以人工智能轉換成清晰發音，不但可改善患者與他人的言語交流，亦有助提升與家人及照顧者的溝通。

此外，系統可提供發音訓練，AI更能辨識使用者的弱項，打造個人化課程加強練習，持續改善發音能力，言語治療師亦可利用系統了解患者康復進度，並提供針對性發音和口語練習。

吳錫欣稱，公司目前已與約十間非政府組織的非牟利機構洽談合作，包括安老院及特殊學校等，未來將逐步推出市場，亦會不斷優化AI的精準度，預料收費定價約每月數十元，可讓更多有需要人士可長期使用。