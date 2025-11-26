香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天晴。明早清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低兩三度。日間非常乾燥，最高氣溫約22度。吹輕微至和緩東北風，晚間北風增強。星期五持續天晴及非常乾燥，初時風勢頗大，早上市區氣溫下降至15至16度左右，新界再低幾度。星期六稍後漸轉多雲，隨後一兩日有一兩陣雨。(更新至11月26日下午16時52分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈紅色火災危險警告現正生效。今日現時溫度約21.3度，最高溫度24度，最低溫度18度，相對濕度為百分之46。

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。下午本港大部分地區的相對濕度維持在百分之四十左右。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在晚間抵達華南沿岸。在下午四時，強烈熱帶風暴天琴集結在南沙之東北約320公里，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海南部。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為22度，最低溫度為17度，相對濕度為百分之30-60%。明天天晴。早上清涼，日間非常乾燥。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由11月27日至11月5日，香港會受一股達強風程度的東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，該區早上清涼，日間普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。另一方面，熱帶氣旋天琴會在未來一兩日橫過南海南部，隨後大致移向越南至海南島以南海域一帶並預料受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在週末至下週初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫