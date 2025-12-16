定期人壽定儲蓄人壽好？研究指BTIR完勝　回報可高近7倍

香港人素以精明消費見稱，日常消費講求性價比，為賺取積分回贈或免運費可謂做足功課。然而，在處理影響長遠財富的人壽保險時，大眾卻往往出現「大事糊塗」的現象。面對繁複的保險術語與產品結構，不少人傾向依賴中介建議，選擇看似「一單全包」的儲蓄型終身壽險（Whole Life）。結果，這類被視為懶人包的產品，可能令投保人付出了高昂的機會成本而不自知。



策略顧問公司 Quinlan & Associates 最新發表的《BTIR 2.0 – Buy Term, Invest the Rest》報告，正好為市場帶來當頭棒喝，揭示了香港保險市場長期存在的結構性問題。



報告指出，香港人壽保險市場規模龐大，保險公司於2024年收取的總保費高達6,380億港元，其中超過一半都是人壽保險保費，佔3,740億港元（約59%）。按保單價值估算，77%屬於「儲蓄保險」；若按保單數量計算，「儲蓄保險」亦佔 72%，意味差不多每4份人壽保險保單，就有3份是「儲蓄保險」。



這類產品雖然標榜「保障、儲蓄、退休」集於一身，迎合了大眾對「保本」與「唔想煩」的心理需求，但卻有不少潛在缺點，投保人可能會因為結構性的高成本，大大蠶食了長遠的潛在回報。

報告的核心在於提倡「BTIR（Buy Term, Invest the Rest）」——即「買定期保險，餘錢作投資」的理財策略。 所謂BTIR，是將「保障」與「投資」分拆處理。報告透過數據模型分析，指出若投保人從儲蓄型終身壽險（Whole Life）轉投保費較低廉的純保障型定期壽險（Term Life）以獲取保障，並將省下來的保費差額自行作長線投資；在相同年期下，其潛在財富回報可高出約 2.5 至 6.8 倍。

儲蓄保險主導市場 報告揭示六大隱憂

報告詳細剖析了儲蓄型終身壽險（Whole Life）的運作機制，指出這類將「保障」與「儲蓄」綑綁的產品，雖然迎合了市場對「保本」的心理需求，但從財務效率角度分析，卻存在六大結構性缺點，包括「投保人與中介人有潛在利益沖突」、「投資策略過度保守」、「高昂保費」、「早期退保損失慘重」、「隱藏成本與利潤分成機制」，以及「紅利實現率低」。

儲蓄保險缺點1：投保人與中介人有潛在利益沖突

報告指出，96%人壽保險保單透過中介渠道銷售，而業內人士透露，銷售儲蓄保險能賺取的佣金，達到首年保費的25%至60%，遠高於純保障型定期壽險，這種佣金結構上的巨大差異，可能導致中介在銷售過程中出現潛在的利益衝突，傾向推銷佣金較高的儲蓄型產品，而非最切合客戶保障需要的純保障產品。

儲蓄保險缺點2：投資策略過度保守

為何儲蓄保險的回報往往不似預期？報告分析指，香港4間大型保險公司近60%的投資資產配置於債券等保守的投資工具。加上保險公司需扣除營運開支及管理費，進一步蠶食了投保人的潛在回報。數據顯示，在 2020 至 2024 年間，相關保險公司的投資回報有四年大幅跑輸標準普爾 500 指數。這引伸出一個核心問題：若投保人自行投資指數 ETF 已能獲取更佳回報，為何仍需假手於保險公司進行投資？

儲蓄保險缺點3：高昂保費

小數怕長計，更何況大數呢？以100萬港元保額，條款相若的保單計算，儲蓄保險的保費可以是純保障型定期壽險的22倍，該數字意味著投保人若由前者轉投後者，同樣的保費將可獲得更高的保額，又或是以更平價錢維持現有保障節省保費，並釋放大量資金作其他用途，大大提升資金的槓桿效益。

儲蓄保險缺點4：早期退保損失慘重

儲蓄保險一般設有長達 20 年的供款期，且資金流動性極低。報告指出，近三分之二的投保人曾中途斷供。若在投保初期退保，投保人往往會損失全部已繳保費。一般而言，這類保單需時 14 至 19 年才能達到「回本期」（Breakeven point），若考慮通脹因素，實際回本期將更加漫長，資金運用效率成疑。

儲蓄保險缺點5：隱藏成本與利潤分成機制

儲蓄保險的保費之所以高昂，除了高昂的佣金外，亦包含不少隱藏成本。報告估算，2024 年保險公司向中介支付約 330 億港元佣金，這筆龐大開支最終或轉嫁予保單持有人。此外，在非保證回報機制下，保險公司通常會保留 5% 至 15% 的投資利潤作為分成，這一比例遠高於一般基金或財富管理公司收取的標準管理費。

儲蓄保險缺點6：紅利實現率低

報告審視了 10 間大型保險公司旗下 135 款生效逾 11 年的儲蓄保險計劃，發現其「非保證紅利實現率」平均僅為 79%。當中只有 6 份保單能達到或超過銷售時演示的 100% 目標回報。這反映大部份投保人最終獲得的實際回報，往往與投保時的預期存在顯著落差。

「BTIR」策略助投保人節省保費 財務更具彈性

既然儲蓄保險存在上述結構性問題，報告提倡以 「BTIR 2.0（Buy Term, Invest the Rest）」 作為更佳替代方案。此策略主張將保障與投資分家：選購保費低廉的純保障型定期壽險，並將省下的保費差額，透過低成本的數碼平台進行長線投資。

「BTIR」策略長期回報遠高於「儲蓄保險」計劃

由於擺脫了保險公司保守的投資限制及高昂行政費，該策略將能釋放巨大的複利效應。報告模型推算，假設一名 30 歲非吸煙男性，採用該策略至 85 歲：

進取型投資組合： 預期總資產可達 2,714 萬港元，是儲蓄保險（約 402 萬港元）的 6.75 倍。

保守型投資組合： 預期總資產亦達 992 萬港元，仍是儲蓄保險的 2.47 倍。

這數據引證了長線而言，將投資主導權掌握在自己手中，能帶來的財富增值效應遠超儲蓄保險。

報告指出，如果將「BTIR 2.0」策略應用於整個香港，相信可在55年內滿足甚至超過全香港的身故保障需求。（資料圖片）

填補 6.9 萬億保障缺口

更宏觀來看，保監局數據顯示香港整體身故保障缺口高達 6.9 萬億港元，平均每名在職人士的保障缺口達 190 萬港元。昂貴的儲蓄保險往往令市民買不夠保障。報告指出，若 BTIR 2.0 模式能普及化，透過數碼化渠道（D2C）降低銷售成本，讓市民以低廉保費獲得足夠保障，釋放的資金作有效投資，相信有望在 55 年內完全填補甚至超越全港的身故保障需求，徹底解決保障不足的社會難題。